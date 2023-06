V oravskej súťaži vyvrcholila zostupová zápletka. Zuberec zachránil matador, Brezovicu skvelý výkon (+FOTKY)

Kráľom strelcov sa stal Peter Večerek zo Zákamenného.

V poslednom kole išlo do tuhého už iba v boji o záchranu a korunku strelcov. Nakoľko sa nachádzali v zóne zostupu z vyššej súťaže 6. ligy Rabča aj Dlhá, vypadávajú z tejto súťaže až tri kluby. A tam sa odohrala veľká dráma.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

VII. liga

Breza – Leštiny 5:1 (2:1)

Góly: 28. a 55. A. Matejčík, 45. M. Ondrek (z 11 m), 81. Hládek, 89. Parišek – 37. Hutko

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Žiacky futbal je v Tvrdošíne na výslní. Jedno družstvo neprehralo takmer tri roky Čítajte

Breza pohrozila už v štvrtej minúte. Najprv nebezpečne vystrelil z druhej vlny Matej Majejčík. Jeho strelu vytlačil Michna. Následne po rohovom kope zakončoval hlavou Adam Matečík, no opäť bez gólovej radosti. Tomu istému hráčovi sa podarilo po rohovom kope trafiť tyč. Adamovi Matečíkovi dnes futbal chutil a po jeho treťom pokuse išli domáci do vedenia.

Do prestávky mal už spomínaný hráč ďalšiu šancu, no mal zlú koncovku. V 37. min zaskočil Hutko vytiahnutého Jurigu gólom z polovice ihriska a bolo vyrovnané. Potom sa pred brankárom opäť ocitol domáci Adam Matejčík, no ani na dvakrát Michnu neprekonal.

ĎALEJ SA DOZVIETE: čo rozhodlo o vypadnutí Novote, keďže tri tímy mali rovnako bodov,

ako zhodnotil nervydrásaujúci zápas tréner Zuberca,

aké boli slová tréner Novote po hanebnej prehre 0:5 s Brezovicou,

Babín dlho odolával Klinu, čo sa potom stalo,

aké šance mrzeli Polhoru proti majstrovi,

ktorí hráči potiahli Sedmičku za výhrou,

ako vyzerá posledná zostava kola v sezóne 2022/2023.

Na útočný výlet sa z obrany vybral Mordel, no jeho strela trafila iba bočnú sieť. Keď sa zdalo, že sa prvý polčas skončí nerozhodne, obrana hostí urobila hrubú chybu v rozohrávke. K lopte sa dostal Paríšek, bol faulovaný a pokutový kop premenil Michal Ondrek.