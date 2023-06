Žiacky futbal je v Tvrdošíne na výslní. Jedno družstvo neprehralo takmer tri roky

V klube si uvedomujú, že bez umelej trávy sa nikam nepohnú.

TVRDOŠÍN. Presne pred 15 rokmi sa tešili žiaci ŠK Tvrdošín z postupu do prvej ligy. Bol to obrovský úspech, ktorý sa v histórii klubu ešte nepodaril. Do najvyššej súťaže sa prebojovali z druhého miesta, na úkor víťaza Žiliny B. Rezervné tímy nemohli vtedy postúpiť do prvej ligy. „Druhá liga bola kvalitou vtedy úplne inde ako v súčasnosti. Veď tam hrali také kluby ako Fomat Martin alebo B-tímy Ružomberka alebo Žiliny,“ zaspomínal tréner Ľubomír Gregorec.

Pre žiakov Tvrdošína bola sezóna 2008/2009 veľkou školou. Dostávali jednu lekciu za druhou a po roku vypadli. Starší žiaci mali na konte mali po 26 zápasoch iba tri remízy a sedem strelených gólov. Rovnako dopadli aj mladší, no vsietili o 11 gólov viac.

„Bola to veľká skúsenosť pre našich chlapcov. Z kádra, ktorý sa zaslúžil o postup, mohli hrať v ďalšej sezóne už asi iba traja hráči. I keď sme prvý zápas remizovali v Lučenci, ostatné zápasy nám ukázali, že chlapci nemali na to kvalitu.“

Bez Kormančíka boli poloviční

Ďalšími veľkými písmenami sa do kroniky ŠK Tvrdošín zapíše sezóna 2022/2023. Obe žiacke družstva predviedli v II. lige skupiny B nevídanú spanilú jazdu.

Starší žiaci nenašli už druhú sezónu ani jedného premožiteľa. Od 5. septembra 2020 tak ťahajú neuveriteľnú šnúru bez prehry. V práve skončenom ročníku vyhrali 23 zápasov a iba tri remizovali. Súťaž vyhrali s priepastným 15-bodovým náskokom. Pri úspechu stál opäť tréner Ľubomír Gregorec.