Kto bude rýchlejší, vlak alebo cyklisti? Už o pár dní sa to dozvieme na Orave

K súboju dôjde až trikrát, sily s Oravkou si zmerajú tri pelotóny cyklistov.

ORAVA. V sobotu 24. júna sa uskutoční prvý ročník podujatia Faster than a Train, počas ktorého prebehne súboj človek verzus stroj. Podujatie vzbudilo silný ohlas verejnosti už počas nultého ročníka, kedy boli miesta v pelotóne určené len pre pozvaných hostí.

„Už minulý rok sme pocítili silný záujem verejnosti o podujatie. Bežne nám telefonovali ľudia, ktorí sa chceli zapojiť do pelotónu,“ opisuje jeden z organizátorov, Juraj Fačko. Po minuloročnom úspechu sa preto organizátori rozhodli otvoriť podujatie pre verejnosť.

Dva pelotóny pre verejnosť

O pár dní z Kraľovian vyrazia tri pelotóny cyklistov – dva sú určené pre verejnosť a jeden budú tvoriť opäť pozvaní hostia. Pelotóny vyrazia podľa vlakového grafikonu z perónu v Kraľovanoch. Verejné pelotóny odlišuje približná priemerná rýchlosť.

„Aj na základe spätnej väzby z minulého roka sme sa rozhodli pelotóny odlíšiť na základe približnej priemernej rýchlosti. Prvý, ktorý vyrazí z Kraľovian o 8.28 h pôjde približnou priemerkou 33 km/h, druhý bude rýchlejší. Udržiavať si bude rýchlosť 36 km/h,“ dopĺňa spoluorganizátor Matúš Kvas. Každý jazdec dostane v rámci štartovného dres z limitovanej edície, ktorý navrhol umelec a dizajnér Michal Hazior a vyrobila ho spoločnosť Isadore. „Celý pelotón tak bude zladený vo farbách Faster than a Train a bude absolútne neprehliadnuteľný,“ dopĺňa Juraj Fačko.

V poslednom pelotóne známe mená

O 12.28 h z Kraľovian vyrazí pelotón známych osobností z celého Slovenska. Po prvýkrát budú jeho súčasťou aj zahraniční zástupcovia. „Tešiť sa môžete napríklad na bývalých profesionálnych cyklistov, na Petra a Martina Velitsovcov, na bývalého hokejového brankára Jána Laca, výtvarníka Erika Šilleho, na ilustrátorku Alicu Kucharovič, na vedkyňu Dominiku Fričovú, ale aj na producenta Michala YAKSHU Novotného, prvého slovenského Ironmana Michala Holuba, podnikateľa Šimona Šicka, či Gregora Mareša, moderátora relácie Duel na RTVS,“ hovorí Matúš Kvas a dodáva.

„Mimoriadne si však vážime, že naše pozvanie prijal bývalý ukrajinský profesionálny cyklista Yaroslav Popovych, ktorý sa v roku 2007 umiestnil v prvej desiatke na Tour de France.“

Čo môžu robiť návštevníci podujatia?

Organizátori pripravujú program pre návštevníkov podujatia v Trstenej na parkovisku pri OC Pohoda. Od 10.00 do 17.00 h tam budú môcť počuť hlas moderátora Jakuba Zitrona Ťapáka, s ktorým privítajú pelotóny v cieli. Okrem toho tam na nich bude čakať interaktívny program a súťaže, niekoľko gastro stánkov a po príchode posledného pelotónu sa budú môcť aj porozprávať a stretnúť s osobnosťami a pozdieľať svoje dojmy.

„Pozývame všetkých fanúšikov cyklistiky, aby dorazili počas soboty do Trstenej, kde na nich bude čakať príjemný program. Ak sa vám nechce ísť do Trstenej, prisadnite na pár zastávok do Oravky, kde bude príjemná atmosféra alebo povzbuďte jazdcov popri ceste. Minulý rok mali z týchto momentov najsilnejšie dojmy,“ uzatvárajú organizátori.

