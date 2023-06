Na Orave vypadlo z hniezda mláďa bociana, prežilo zázrakom. Stará sa oň záchranná stanica

V polke augusta by sa mal pridať ku svojmu kŕdľu.

KRIVÁ. Prekvapivý nález čakal Krivčana v obecnom parku, blízko bocianieho hniezda našiel malé bocianča. Ihneď zalarmoval starostu Juraja Leginusa, ktorý si na pomoc privolal ochranárov z Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vedel, čo má robiť, hniezdo majú v obci už 22 rokov, z komína základnej školy ho časom presunuli na železnú konštrukciu doprostred parku. „Takéto prípady sa nám stávajú bežne, obyčajne ale nedopadnú šťastne a malé bociany nájdeme mŕtve,“ povedal.

Podľa Juraja Baja, strážcu z CHKO Horná Orava, môžu byť dôvody rôzne, najpravdepodobnejšie scenár však je, že ho rodičia vyhodili z hniezda. „Keď napríklad nemajú dostatok potravy pre mláďatá, musia sa rozhodnúť, buď budú mať niekoľko jedincov zdravých a silných, alebo viac, no s nedostatočnou výživou,“ vysvetľuje. Presnú príčinu však nepoznajú, odhalili by ju len kamery, Orava však takto monitorované hniezdo zatiaľ nemá.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Dobrovoľník z Oravy na Ukrajine: Nič z pomoci sa nestratí, neukradne, nepredá Čítajte

Nevedia preto ani povedať, o koľko presne potomkov sa bocianí pár aktuálne stará, vidieť to budú až vtedy, keď sa začnú mláďatá stavať na nohy. Ak by to ochranári chceli zisťovať skôr, bociany by to mohli brať ako zásah do hniezda.

Jedálny lístok bociana

V minulosti zvykli nájdené vtáčatá vracať naspäť domov, ešte nikdy sa však neuchytili, obyčajne ich rodičia z hniezda znova vyhodili. Raz dokonca rovno pred očami ochranárov.