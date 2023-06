Tretí ročník KUK festu, plný známych mien, je predo dvermi

Dolný Kubín znovu ožije festivalom kníh, umenia a kultúry.

DONÝ KUBÍN. Známi spisovatelia, inšpiratívne osobnosti, bohatý divadelný, hudobný a sprievodný program – to je júnový KUK fest, festival kníh, umenia a kultúry.

Výnimočné viacdňové podujatie organizačne zastrešuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Pozvanie do Dolného Kubína na tretí ročník festivalu prijala Magda Vášáryová, Arpád Soltész, Eva Borušovičová, Juraj Červenák, Ján Uličiansky, Toňa Revajová a ďalšie známe tváre. Pobeseduje s nimi moderátor Dado Nagy, pripravená je aj autogramiáda.

V rámci kultúrneho programu sa predstaví Mojše Band, Blondýna, Ruky od múky, Divadlo Tuš, ohňová show Eldur aj Bohorovní, bar-kabaret-noir.

Súčasťou festivalu sú tvorivé dielne, plenéry, výstavy aj swap oblečenia, rastlín a kníh.

KUK fest sa koná od pondelka 19. do soboty 24. júna v priestoroch knižnice a na Hviezdoslavovom námestí. V prípade nepriaznivého počasia sa presunie do priestorov Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.

Program KUK festivalu

Pondelok 19. 6. - Oravská knižnica Antona Habovštiaka (OKAH)

10.00 h - Urob si svoj odznak (tvorivé dielne pre deti)

Utorok 20. 6. - OKAH

10.00 h - Obľúbená kniha (tvorivé dielne pre deti)

13.30 h - KnihoMila pozýva (komentovaná prehliadka zákutí knižnice)

16.00 h - Obuj sa a najedz... (OZ Krásy Oravy - workshop Barefoot sandále. Vegan guláš a pochutiny na terase knižnice)

Streda 21. 6. - OKAH

10.00 h Knižná záložka (tvorivé dielne pre deti)

13.30 h KnihoMila pozýva (komentovaná prehliadka zákutí knižnice)

16.30 h Malé obrázky (vernisáž výstavy výtvarného umelca a ilustrátora Juraja Martišku)

19.00 h Ambientárium – Callo zmrzlina (Fantaziologicko-hudobné laboratórium dvoch inovátorov, prinášajúcich svetu radosť z improvizácie a vedecko-technického pokroku)

Štvrtok 22. 6. - Hviezdoslavovo námestie, moderuje Dado Nagy

11.00 h Stretnutie s Jánom Uličianskym (beseda so slovenským autorom)

12.00 h Ako vzniká ilustrácia? (tvorivý plenér pre verejnosť, lektoruje Juraj Martiška)

14.00 h Európska hodinka O prírode a ekológii (rozhovor s europoslancom Michalom Wiezikom, zakladateľom Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej Metodom Macekom, ekológom a aktivistom občianskej iniciatívy My sme les Ondrejom Kameniarom)

15.00 h Pán Nápad zachraňuje svet (predstavenie Divadla TUŠ)

16.00 h Stretnutie s Magdou Vášáryovou (beseda so slovenskou herečkou, diplomatkou a političkou)

17.00 h O živote, knihách a dokonalosti (beseda so scenáristkou, režisérkou a spisovateľkou Evou Borušovičovou)

18.00 h Na vážno (koncert zoskupenia Wolfgang Amaterus a účastníkov súťaže Talents for Europe)

19.00 h MOJŠE BAND (koncert autentickej kapely reprezentujúcej židovskú hudobnú tradíciu zo Slovenska).

20.30 h ELDUR (ohňová show predstavujúca novodobé umenie v spojení tanca a ohňa)

Piatok 23. 6. 2023 – Hviezdoslavovo námestie, moderuje Dado Nagy

11.00 h - Rok Sivka Ohniváka (beseda so spisovateľkou a redaktorkou Toňou Revajovou)

12.00 h - Plenér s keramikárkou Danielou Pápežovou (točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie)

13.30 h - Recitačné soaré (umelecký prednes účastníkov súťaže Hviezdoslavov Kubín a víťazov celoslovenskej súťaže Rómovia recitujú)

15.00 h - Kozliatka – (Bábkové divadlo Žilina, pre divákov od troch rokov)

16.00 h - Od hoaxov k porozumeniu (beseda s politológom Tomášom Kriššákom, hosť: publicista a recenzent Ľubomír Jaško, držiteľ ocenenia Novinárska cena 2022)

16.30 h - Fakty vs. fikcia (beseda s novinárom a spisovateľom Arpádom Soltészom)

17.00 h - História a fantázia (beseda so slovenským spisovateľom a autorom fantasy Jurajom Červenákom)

18.00 h - Pri kase (predstavenie Pavla Seriša. Autorská komédia jedného herca z prostredia supermarketov, hypermarketov, megamarketov a gigamarketov)

19.30 h - Ruky od múky (koncert troch talentovaných mladých hudobníkov zo Žiliny)

20.00 h - Blondýna (koncert femme folk, herecký snadšanson a blond rokenrol v jednom v podaní Evy Sukovej z ČR)

22.00 h - Bohorovní – BAR KABARET NOIR (ansámbel nepravidelného divadla, temné príbehy, podmanivá hudba a piesne, expresívny tanec a čierny humor v štýlovej spoločnosti)

Sobota 24. 6. - OKAH

17.00 h - OPEN CALL – Mladí za mesto (Príďte objaviť nové možnosti cestovania zadarmo, dobré jedlo, hudbu a hry. Dozviete sa o možnostiach Erasmus+ a Európskom zbore solidarity)

Program sprievodných podujatí nájdete na webe Oravskej knižnice.

