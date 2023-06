Anglický týždeň v podaní Istebného a susedské derby v Tvrdošíne

Titul už majú vo vrecku internacionáli z Námestova.

Oravská futbalová liga internacionálov

Dohrávka

Námestovo – Istebné 4:1 (1:1)

Góly: Lipiak, Stahoň, Trnka, Jendroľ – Sučák

Hostia prišli v nabitej zostave a už v 10. min sa ujali vedenia. Domáca obrana si zle pokryla Sučáka, ktorý sa presadil strelou spoza šestnástky. Námestovčania potom prevzali iniciatívu. Lipiak a Trnka svoje šance nevyužili. V 28. min sa to už podarilo. Lipiak rutinérsky obstrelil brankára.

V druhom polčase domáci začali umne preberať stred poľa, no veľkú príležitosť zahodil hosťujúci Michna. Včasným vybehnutím mu ju zmaril skvele chytajúci Košťál. Námestovo postupne preberalo hru a pramenil z toho gól Stahoňa po skvelej kombinácii. Následne sa za domácich presadil ešte Trnka a Jendroľ. Istebné stále hrozilo, no kvalitne hrajúca obrana ich do ničoho nepustila. Takéto kvalitné zápasy nás bavia najviac, za čo Istebnému ďakujeme. Peter Švába

Istebné – Zuberec 3:3 (1:1)

Góly: M. Murín, M. Kaplánek, V. Michna – M. Šiška 2, M. Kubolek

Istebné si po sérii prehier chcelo napraviť chuť a proti Zubercu bodovať naplno. Úvodná pätnásťminútovka bola vyrovnaná. Domáci i hostia si vytvorili niekoľko slušných príležitosti streliť gól. Do vedenia išli nakoniec ako prví domáci, keď sa gólom presadil Marek Murín. Hosťom sa však do prestávky podarilo vyrovnať. Strelu Rastislava Petreka tečoval Marek Šiška.

Druhý polčas začal pre hráčov Istebného ideálne. Dokázali súperovi odskočiť na rozdiel dvoch gólov. Gól na 2:1 strelil hráč Miroslav Kaplánek. Následne tretí gól pridal Vladimír Michna. U domácich nastalo uspokojenie a hostia zvýšili obrátky. Zuberec zaskočil domácich a dvomi gólmi po sebe dokázal vyrovnať. Do listiny strelcov sa zapísali Marián Kubolek a na 3:3 vyrovnával už dvojgólový Marek Šiška. Domáci ostali zaskočení a na strelenie ďalšieho gólu už im neostal čas. Napriek veľkej snahe sa im gól do konca zápasu streliť nepodarilo. Vzhľadom na priebeh zápasu a gólové šance je remíza zaslúžená. Ján Michalic

Tvrdošín – Nižná 4:2 (2:1)

Góly: P. Žák, T. Nemček, T. Ferenčík, J. Gill – J. Ferenčík, M. Rošťák

Susedské derby má vždy potrebný náboj a motiváciu. Hralo sa na ťažkom teréne, ale súperi si nič nedarovali. Hostia, ktorým patrí posledná priečka, prišli do Tvrdošína v najsilnejšej zostave. Na striedačke mali sedem hráčov. Mohli sa hneď v úvode dostať aj do vedenia. Miroslava Rošťáka však vychytal Ľubomír Turčák. Domácich tento moment prebral a začali hrať lepšie. V 12. min sa ujali vedenia. Tomáš Ferenčík hlavičkoval do tyčky a odrazenú loptu poslal do siete Peter Žák. Nižná odpovedala kolmou akciou s koncovkou Jána Ferenčíka, ktorý to trafil parádne k tyči. Zdalo sa, že prvý polčas sa skončí nerozhodne 1:1. Domáci v závere podnikli ešte jednu akciu. Martin Sirota sklepol loptu pre Tomáša Nemčeka, nováčika v drese Tvrdošína, a ten trafil parádne do vinkľa.

Druhý polčas sa hral tiež v dobrom tempe. Nižná vôbec nepôsobila na ihrisku, že je na chvoste tabuľky. Vedela si prihrať, ale vo finálnej fáze to už bolo horšie. V 50. min Sirota našiel centrom Ferenčíka, ktorý ťažkú loptu umiestnil do brány – 3:1. Ešte veselšie na domácej strane bolo po góle Jána Gilla, ktorý prehodil brankára. Hostia sa nevzdávali a ešte viac cítili šancu po góle Miroslava Rošťáka. Tvrdošín si už cenné víťazstvo nedal vziať. Tomáš Ferenčík

Námestovo – Or. Podzámok a Or. Jasenica – Breza odložené

