Dostať sa k pozemkom býval problém, obec ich začala sceľovať

LOMNÁ. Na konci minulého roka mala obec 951 obyvateľov. Z roka na rok ich počet stúpa, pred 20 rokmi mali približne o 250 ľudí menej. „Migrácie máme, niektorí idú študovať do sveta a usadia sa inde, ale druhí sa zas priženia, alebo si kúpia staršie chalupy cezpoľní,“ povedal starosta Vladimír Ľuba.

Hoci každoročne vydajú v priemere tri stavebné povolenia, dostať sa k pozemkom býva obyčajne problém. Rozdrobenosť pôdy je veľká a sceliť ich svojpomocne trvá dlho, preto Lomná v minulom roku spustila jednoduché pozemkové úpravy.

Zahrnuli do nich tri časti obce, dokopy majú takmer 16 hektárov. „Vytvoríme takto približne 150 stavebných pozemkov, časť plochy tiež spadá pod Slovenský pozemkový fond a pôdu vlastní aj skupinka s menšou výmerou.“

Ak všetko pôjde podľa plánu, veľké sceľovanie pozemkov by chceli ukončiť na konci budúceho roka. „Človek to ale nevie odhadnúť, všetko ide zatiaľ dobre, časový sklz síce máme, ale zatiaľ by sme to mali stihnúť.“

