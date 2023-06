Školáci prežili deň v rozprávke

Spojená škola internátna už štvrtý rok organizuje deň, v ktorom sa spájajú s rodinami.

NÁMESTOVO. Posledný májový piatok spojená škola internátna už štvrtý rok zorganizovala Deň rodiny a školy. „Vzdelávame deti s mentálnym znevýhodnením, preto je pre nás vzájomná spolupráca veľmi dôležitá a nekončí posledným zazvonením,“ hovorí učiteľka Miroslava Kvaková.

Rodičia takýchto detí to v živote nemajú ľahké, diagnózy zmeniť nedokážu, v tento deň si však môžu oddýchnuť, užiť si zábavu aj nahliadnuť do práce so žiakmi.

V tomto ročníku bola téma Alica v krajine zázrakov, celý areál školy sa tak na chvíľku zmenil na farebnú rozprávku plnú kvetov, cukrovej vaty aj motýľov.

Alica, Klobúčnik aj Zajac na začiatku privítali školákov a rodiny scénkou, ktorou ich pustili do krajiny zázrakov. Zahrať sa mohli kriket, maľovať ruže, hádzať loptičkou do kariet, alebo hľadať indície po školskom areáli. Rodičia sa zas mohli nalíčiť, či dať sa učesať žiačkami zo strednej odbornej školy podnikania a služieb.

Podujatie sprevádzali aj vystúpenia detí. Jedno z nich pár dní pred tým vyhralo prvé miesto na tanečnej súťaži Tanec bez hraníc v Piešťanoch.

