Pri poškodení najväčšej slovenskej priehrady by museli evakuovať tisíce ľudí

Vodohospodári tvrdia, že vodné nádrže sú chránené.

ORAVSKÁ PRIEHRADA. V súvislosti s poškodením Kachovskej priehrady na Ukrajine sa ľudia pýtajú, ako sú na tom slovenské priehrady. Ako sú zabezpečené, či je štát pripravený ich ochrániť a či v prípade ich poškodenia z akýchkoľvek dôvodov dokáže ochrániť životy a majetok občanov.

Oravská priehrada je síce približne 62-krát menšia ako Kachovská priehrada, ale aj tak zadržiava pri plnom stave 350 miliónov metrov kubických vody, zaberá plochu 35 kilometrov štvorcových. V prípade narušenia priehradného múru by sa milióny litrov vody valili údolím Oravy, ohrozovali by tisíce ľudí. Sme na to pripravení?

Vodná nádrž Nová Kachovka na Ukrajine Rozloha jazera je 2 155 km², dĺžka 230 km (dĺžka Slovenska 428,9 km), maximálna šírka 25 km, tvorí druhé najväčšie umelé jazero na Ukrajine. Objem priehradnej nádrže je 18,2 kilometrov kubických, čo predstavuje približne 50-násobok objemu Liptovskej Mary. Jej rozloha je približne 62-krát väčšia ako rozloha Oravskej priehrady.

Prielomová vlna

„Okrem štandardných pasívnych prvkov bezpečnosti vodných nádrží, ako sú sondy a iné meracie zariadenia, sú tie najdôležitejšie vybavené systémom automatického varovania a vyrozumenia obyvateľstva, ktoré sa automaticky aktivujú v prípade, že systém identifikuje v sledovaných údajoch anomálie zodpovedajúce prekročeniu návrhových a bezpečných parametrov vodnej stavby,“ povedal Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), ktorý spravuje naše vodné diela.

Obce a mestá majú pre prípad poškodenia múru Oravskej priehrady spracované krízové plány. Okresný úrad v Tvrdošíne má pre prípad poškodenia múru Oravskej priehrady spracovaný plán evakuácie a dokumentáciu opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva na území ohrozenom prielomovou vlnou pri vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe Oravská Priehrada.

Prielomová vlna by v okrese Tvrdošín podľa odborníkov zasiahla Štefanov nad Oravou, kde by bolo ohrozených sto obyvateľov, v Tvrdošíne ide o dvetisíc obyvateľov, v Nižnej o 2100 a v Podbieli sa týka dvesto ľudí.