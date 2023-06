Cesta zo školy bude bezpečnejšia

Za opravy obec zaplatí skoro 80-tisíc eur.

Nový chodník by mal v obci stáť už v septembri. (Zdroj: Dorota Mikulášová)

KLIN. Najrizikovejší úsek dediny pre deti je križovatka od hlavnej cesty až k základnej škole, ktorá stojí hneď vedľa starej kliňanskej cesty. V kopci je len rigol a asfaltová cesta, chodník pre chodcov dlhodobo chýba. V zime však vytekajúca voda zamŕza a z frekventovaného ťahu sa rýchlo stane klzisko nielen pre školákov, ale aj autá.

„Raz sa stalo, že nám viezli pelety, auto zošmýkalo a kým sme kolíziu odstraňovali, postupne na ceste vznikali ďalšie,“ povedal starosta Karol Revaj. Dodal, že podobne nebezpečné situácie vznikajú v tejto časti dediny skoro každý rok.

V tomto mesiaci sa preto púšťajú do práce, rigol zatrubnia a na vzniknutej ploche vybudujú nový chodník.

Firma Stavpoč, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, už od obce dostala stavebné povolenie aj projektovú dokumentáciu. Stavebné práce by tak mali stihnúť do začiatku nového školského roka. Cesta do školy tak bude pre školákov bezpečnejšia.

Nový chodník, ktorý samospráva zaplatí z obecnej pokladnice, bude stáť viac ako 80-tisíc eur.

