Dvanásty titul by bol tento rok zázrak

Muži a ženy majú za sebou ďalšie kolo vzpieračskej ligy.

VEĽKÝ MEDER. Vzpieračom Dolného Kubína sa vzďaľuje obhajoba titulu v extralige družstiev. Na konte už ich majú jedenásť.

V druhom kole, ktoré sa konalo vo Veľkom Mederi, predviedli zlepšené výkony. Na najlepší KOFI Trenčín však opäť nestačili. „Tento rok by sa už musel stať menší zázrak, aby sme vyhrali,“ povedal predseda klubu Tomáš Chovanec. „Zbrane však neskladáme a bojujeme do konca. Zanedbali sme prvé kolo a musíme priznať, že Trenčania majú špičkové družstvo.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pavol Bača: To, čo znamená Slovan Bratislava pre Slovensko, je Dolný Kubín pre Oravu Čítajte

Dve zmeny v zostave

Oproti prvému kolu figurovali v zostave dve nové mená – Vladimír Škapec a Miroslav Janíček. „Potrebovali sme posilu, tak sme oslovili Škapca. Miroslav Janíček nám znovu výrazne pomohol.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tomáš Chovanec zhodnotil vystúpenie aj ďalších štyroch členov družstva. „Roman Benka ide výkonmi pekne hore. Hádam vo finále predbehne Michala Pokusu a pokorí 300 bodov. Petr Mareček predviedol štandard. Trošku je mimo prípravy, nakoľko druhý vrchol má až v septembri na majstrovstvách sveta. Musí myslieť v príprave aj na regeneráciu.“

Na Filipovi Pagáčikovi je veľmi cítiť, že chce pokoriť slovenský rekord. Tréningovo ich už aj dosahuje. Má pred sebou ešte pár súťaží a ja verím, že rekord padne. Dúfam, že na veľkej súťaži a aj s medailou. Klobúk dole pred Michalom. Trénuje popri vedeckej kariére ráno, potom práca a rodina. Je však na ňom cítiť, že už by miesto nechal mladším a radšej by šiel ku mne do béčka.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Triebeľovci boxovali vo viacerých krajinách, Peter junior nemal ďaleko od titulu majstra Slovenska Čítajte

Potešili aj ženy

Na druhý deň prebiehala na rovnakom mieste aj liga žien. Dolnokubínske družstvo skončilo piate a rovnaké miesto mu patrí aj v priebežnom poradí po dvoch kolách, ktoré zaručuje štart vo finále ligy.

„Štandardne nás ťahala Terézia Chovancová,“ hodnotí predseda klubu. „Obdobne ako Michal Pokusa trénuje menej a popri rodine a práci. Taký istý príklad je nováčik v tíme Kristína Švecová. Vo finále veríme, že už dá inakšie kolá. Monika Fainová podala trošku slabší výkon a to aj z dôvodu, že deň vopred absolvovala iné preteky. Určite vie dvíhať viac.“

Prvýkrát sa za Dolný Kubín predstavila hosťujúca Vivien Takácsová z Hurbanova. Je to reprezentantka Slovenska do 15 rokov. „Trošku bola v strese, keď dvíhala popri ženách. Výkon sme nechceli, pretože o mesiac ide na Európu a to je priorita. Vivien má predpoklady predbehnúť Terku.

Takže z mojej strany spokojnosť z oboch družstiev a hádam si vychutnáme oslavy s dorastencami,“ uzaviera Tomáš Chovanec.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Námestove vypukla veľká radosť. Muži sa definitívne zachránili v tretej lige Čítajte

Poradie extraligy mužov

1. VK KOFI Trenčín 3410 sinclair bodov, 2. H.I.T.S Vzpieranie Dolný Kubín 3270, 3. MKVaSŠ Košice 3078, 4. OŠK Likavka 3058, 5. TJ Tatran Krásno n. Kysucou 2493, 6. MKVaSŠ Veľký Meder 2314.

Poradie ligy žien

1. VK KOFI Trenčín A 1320 sinclair bodov, 2. MKVaSŠ Košice 1247, 3. ŠV K. N. Mesto, 4. VK KOFI Trenčín B 1087, 5. H.I.T.S Vzpieranie Dolný Kubín 989, 6. TJ Sokol Hlohovec 841, 7. Slávia Leviathan Nitra 764, 8. MŠO Štúrovo 687, 9. MKVaSŠ Veľký Meder 464, 10. TJ Slávia Ružomberok 442.