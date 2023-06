Na Orave sú len tri detské pohotovosti, tú v Námestove chcú zrušiť

Počas roka 2022 v nej ošetrili 5800 detí so zdravotnými problémami.

NÁMESTOVO. Ministerstvo zdravotníctva navrhlo skrátenie pracovnej doby detských pohotovostí a úplne zrušenie 14 z 54 fungujúcich. Argumentuje nízkym počtom lekárov a ich vysokým vekom.

Na Slovensku chýba 20 percent primárnych pediatrov a takmer každý druhý je v dôchodkovom veku. Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že 24 percent lekárov je starších ako 80 rokov.

Zmeny by mali začať platiť od septembra 2023, respektíve januára 2024. Na zozname ohrozených zánikom sa ocitla aj ambulancia pohotovostnej služby (APS) pre deti v Námestove. Ide pritom o okres s viac ako 63-tisíc obyvateľmi, patrí v pôrodnosti na najvyššie priečky na Slovensku.

Pohotovosť je využitá

„Vôbec nevieme, prečo nás vybrali. Fungujeme vzorovo, minulý rok v nej ošetrili 5800 detí,“ povedala riaditeľka Oravskej polikliniky Mária Šišková, ktorá pohotovosť prevádzkuje.

Dodala, že personálne problémy na námestovskej detskej APS nemajú, slúži tam 11 lekárov, na preťaženosť sa nesťažujú. „Dúfame, že ešte budú robiť hlbšie analýzy. Pripravujeme sa na to, že budeme argumentovať, aby sme ostali zachovaní,“ povedala riaditeľka.

Ak by ju zrušili, takmer šesťtisíc malých pacientov by sa presunulo do Trstenej a Dolného Kubína, čím by neúmerne zaťažili tamojšie ambulancie.

Ministerstvo upozorňuje

„Toto nie je dobrý krok ministerstva,“ povedal Marian Tholt, riaditeľ Hornooravskej nemocnice v Trstenej, ktorá zabezpečuje pohotovosť v Trstenej.

„Ide o veľký okres s mnohými pacientmi, vzdialenosti a profil terénu sú iné ako na dolniakoch.“