Chcú postaviť miesto, kde si cyklisti oddýchnu

Nový cykloaltánok bude na brehu rieky.

Takto by mal vyzerať cykloaltánok v Sedliackej Dubovej. (Zdroj: OcÚ)

SEDLIACKA DUBOVÁ. Plánovaná cyklotrasa spájajúca Hornú Lehotu, Sedliacku Dubovú, Dlhú nad Oravou, Chlebnice a Krivú je nadregionálny projekt, ktorý by mal stáť takmer pol milióna eur. Poskytnúť by mala bezpečnú jazdu cyklistom, ktorí sa chcú vyhnúť frekventovanej hlavnej ceste.

Cez Sedliacku Dubovú by mala trasa merať 2,4 kilometra, kopírovať má brehy rieky Orava od začiatku dediny pri poľnohospodárskom družstve, po prejdení cez most pokračuje do Dlhej nad Oravou.

„V prvej polovici nášho úseku chceme vybudovať cykloaltánok, ktorý by pos-kytol priestor na oddych cyklistom,“ povedal starosta Ladislav Tomáň. Jeho súčasťou budú informačná tabuľa, nabíjacia stanica pre bicykle, stôl, lavičky, stojan na bicykle.

Sedliackodubovčania chcú na tento projekt získať peniaze z eurofondov vo výške takmer 60-tisíc eur. Podali ho spoločne s českou dedinou Horní Nemčí, ktorá tiež žiada peniaze na rovnaký cykloaltánok.

Obec okrem toho chce za europeniaze zrekonštruovať kultúrny dom, rozpočet je predbežne stanovený na 350-tisíc eur.