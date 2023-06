Pavol Bača: To čo znamená Slovan Bratislava pre Slovensko, je Dolný Kubín pre Oravu

Skúsený tréner pôsobí pri mužstve dospelých 15 rokov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Záchranársku misiu splnil, budúcnosť je otvorená. Orava si druhú ligu zaslúži, vraví tréner Haspra Čítajte

Počas minulej sezóny v druhej lige sa v MFK Dolný Kubín vystriedali pri kormidle dvaja tréneri. Jesennú časť strávil na lavičke Ladislav Pecko, jar absolvoval s mužstvom Ján Haspra. Ich pravou rukou bol v oboch prípadoch Pavol Bača, bez ktorého si fanúšikovia nevedia ani predstaviť dolnokubínsky futbal.

S mužstvom dospelých je nepretržite spätý od sezóny 2009/2010. V júni 2022 doviedol ako tréner klub do druhej ligy. Keďže nie je držiteľom licencie UEFA PRO, ktorá je požadovaná v druhej lige, pôsobí na lavičke ako asistent.

ĎALEJ SA DOZVIETE: ako zhodnotil Pavol Bača jeseň pod Peckom a jarnú časť pod Hasprom,

v čom sú podľa neho odlišní,

prežíval rovnakú radosť po záchrane v druhej lige ako pri postupe do tretej ligy,

ako vníma celú kauzu s hanebným debaklom v Chorvátsku,

bol pre neho Peter Sopúch správnym kapitánom, keďže nevynechal ani jednu minútu,

vidí progres najlepšieho strelca Filipa Kolorédyho,

aké hráčske zmeny očakáva,

ktorá veľká novinka je už oficiálna,

kedy začne mužstvo prípravu.

Trénerovi Hasprovi sa po výhre nad Prešovom, ktorá zaistila záchranu v druhej lige, veľmi uľavilo. Cítili ste to rovnako?

Bol to mix emócii. V zápase som prežíval napätie, na konci nesmiernu úľavu. Proti Prešovu to boli veľké nervy. Neviem si predstaviť, že by sme na posledný zápas do Trebišova išli s tým, že musíme bodovať. Našťastie, zápas bol so šťastným koncom pre nás a mohla prísť veľká úľava po ťažkej a náročnej sezóne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou