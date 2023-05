V dedine zatepľovali škôlku, ruku k dielu priložili všetci

Obec môže fungovať len vďaka spolupráci, hovorí starosta.

ŠTEFANOV NAD ORAVOU. Pred niekoľkými rokmi budovu materskej školy obec rozšírila o jedno poschodie, projekt však zahŕňal len zateplenie novej časti, spodok ostal bez neho.

Nové vedenie si však zateplenie škôlky určilo ako prioritu a v rozpočte na tento rok si na to vyčlenilo sedemtisíc eur. „Zároveň sme počas prvého májového víkendu požiadali rodičov detí, aby nám s prácami prišli pomôcť. Som rád, že pridali ruku k dielu a nenechali nás v štichu,“ povedal starosta Róbert Kakačka.

Na stavbe začínalo pracovať okolo 12 chlapov, postupne sa striedali. Niektorí pomáhali dolu na zemi, iní na lešení natierali farbu a zapojiť sa dokonca prišli aj dôchodcovia.

„Dnes už je budova hotová, na spoločnom posedení som ľuďom poďakoval a mnohí mi povedali, že by sa zapojili tiež, keby o tom vedeli skôr. Sľúbil som, že príležitostí ešte bude dosť, lebo dedina môže fungovať len vďaka spolupráci, nemôže všetko robiť len samospráva. “ Do budúcna by takto chceli opraviť ešte aj ploty okolo škôlky.

