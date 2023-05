Oravec chcel postaviť mamičkino lido, zámer nateraz pozastavili

Obyvatelia mesta sa aj v tomto roku môžu podieľať na rozvoji okolia.

TRSTENÁ. Pred pár dňami mesto slávnostne prestrihávalo pásku na novom detskom ihrisku pri materskej škôlke na Vyšnom brehu. Pôvodne drevený a zastaralý areál sa tak v priebehu pár mesiacov zmenil na moderné športovisko plné farebných preliezačiek aj kolotočov.

Hoci nápad o novom detskom areáli vznikol v hlave učiteľky Zuzany Javorkovej, odsúhlasili si ho Trstenčania vo vlaňajšom verejnom hlasovaní o veľkých zámeroch v rámci participatívneho rozpočtu. Na víťazný projekt bolo pripravených 20-tisíc eur.

Možnosť podieľať sa na rozvoji mesta dala Trstená občanom aj v tomto roku. Pre škrty v rozpočte však otvorili len malé zámery, ktoré mohli nápady ľudí dotovať maximálne do výšky 500 eur. Vyčlenených na to mali tritisíc eur. Do konca marca prišlo na mestský úrad dovedna 16 zámerov. Hoci v minulosti ich tvorcovia zvykli kresliť na výkresy aj zložitejšie popisovať, tentokrát si vystačili len s jednoducho vyplnenou žiadosťou.

Nad nápadmi Trstenčanov dalo hlavy dokopy jedenásť poslancov mestského zastupiteľstva, vybrali jedenásť, ktoré podporili sumou od sto až do štyristo eur. Zvyšok nesplnil podmienky participácie.