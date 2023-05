Oravské more oslavuje

Priehrada má 70 rokov.

ORAVSKÁ PRIEHRADA. Vodné dielo spustili po prvýkrát 2. mája 1953, teraz má sedemdesiat rokov.

Pri tejto príležitosti tak dnes Slovenský vodohospodársky podnik v spolupráci so Slovenskými elektrárňami pre návštevníkov otvorili dvere dokorán. Malí aj veľkí, domáci i cudzí sa mohli prejsť útrobami priehradného múru, ochutnať minerálny prameň aj zistiť ako funguje elektráreň. Veľkej pozornosti detí sa tešili aj sprievodné akcie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudmila Mokošáková už chodbami priehradného múru prešla niekoľkokrát, dnes sa prišla pozrieť zas. „Fascinuje ma to, výstavba prebehla v dobe, kedy sme nemali také technológie, ako máme teraz a predsa priehrada stojí a funguje bez väčších problémov," hovorí.

Priznáva, že v rodine má aj členov, ktorí sa zo zatopených obcí museli pre výstavbu vysťahovať. „Možno mali šťastie, že šli do mesta a na ulicu, kde bývalí viacerí Oravci, tak sa im začínalo jednoduchšie. Sama však občas premýšľam, aké by o bolo, keby som sa vysťahovať musela ja, šla by som s prvými alebo poslednými? Odpoveď nepoznám."

Prečítajte si tiež