Nočné nálety mladežníkov ihrisko nezvládlo, mesto ho zrekonštruuje

Oprava bude stáť 60-tisíc eur.

NÁMESTOVO. Nábrežie pri Oravskej priehrade má dve detské ihriská. Obe slúžia väčšinu dní najmä pre deti, cez víkendové noci sa však zvyknú zmeniť aj na areál pre zabávajúcich sa mládežníkov.

Hracie plochy však na to nie sú uspôsobené a tak sa často ničia. Aj preto námestovské vedenie mesta začiatkom roka odkleplo rekonštrukciu ihriska pri skateparku.

„Aké prvky presne vyberieme ešte povedať neviem, všetko by sme však chceli z dostatočne pevných a masívnych materiálov,“ približuje prednosta mestského úradu Milan Rentka. Zároveň majú v pláne vymeniť aj dopadové plochy, aby bolo ihrisko bezpečnejšie. S prácami by mali byť hotoví ešte do leta, v rozpočte na to vyčlenili približne 60-tisíc eur.

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie však aktuálne spúšťa aj výzvu na budovanie nových oddychových plôch či nesúťažných športovísk. „Je to čerstvá informácia, ale zvažujeme, že by sme sa do toho pustili. Ideálne tak, že nám preplatia našu investíciu a z peňazí navyše vybudujeme na ihrisku pre deti niečo nové.“

