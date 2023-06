Išli po stopách ľudí

Nový chodník potešil chodcov, povrch vozovky vodičov.

ZÁZRIVÁ. Zázrivčania sa starajú o viac ako 50 kilometrov obecných ciest. Samospráva sa snaží postupne obnovovať povrchy na tých najhorších úsekoch, každý rok minie na tento účel desaťtisíce eur. Minulý rok opravili vozovky v centre dediny na IBV Sihly, súčasťou rekonštrukcie bola aj oprava chodníkov a vybudovanie nových. Išlo o rozsiahlejšiu investíciu vo výške približne štvrť milióna eur.

Tento rok prišiel rad na cestu v časti Dolina, jej obyvatelia aj návštevníci už jazdia po novom asfaltovom povrchu od križovatky s hlavnou cestou po Záchrannú stanicu pre zranené živočíchy. Obec zaň zaplatila 47-tisíc eur.

Hotový je aj nový chodník v centre dediny od zdravotného strediska ku pošte. „Do trávy ho vyšliapali ľudia, čím nám ukázali, kde ho chcú mať, už nemusia chodiť po blate,“ povedal starosta Matúš Mních.

Zástupcovia obecného úradu boli spokojní s prácou firmy v Doline, preto ju oslovila, aby vypracovala cenovú ponuku na asfaltovanie cesty ku pošte a parkoviska pri nej. Ak by bola prijateľná, špeciálne mechanizmy, ktoré v dedine zatiaľ ostali, by sa hneď mohli pustiť do práce.