Vedúci Pribiš úplne zosmiešnil svojho súpera. V Hruštíne a Kline pútalo pozornosť veľké derby

V najvyššej oravskej súťaži sa zdá byť o víťazovi rozhodnuté.

VII. liga

Novoť – Or. B. Potok 3:2 (3:2)

Góly: 1. P. Kevin Kermue, 7. R. Trabalík, 37. Erik Jašica – 14. P. Tekel, 17. A. Záhora

Domáci mali raketový vstup do zápasu, keď už v prvej minúte otvorili skóre. Lopta sa pred šestnástkou aj so šťastím odrazila ku Kevinovi Kermuemu, ktorý tak postupoval sám na hosťujúceho brankára a sám zoči-voči nemu nezaváhal.

Prešlo šesť minút a Novoť viedla už 2:0. Tesne pred hosťujúcou šestnástkou bol faulovaný Mário Lipničan a nasledoval priamy kop, z ktorého skóroval Rastislav Trabalík. Domáci si veľmi rýchlo vypracovali dvojgólový náskok, no ešte rýchlejšie oň prišli.

V 14. a 17. min totiž zbytočne stratili loptu v strede poľa a Or. Biely Potok sa tak dostal do brejkov, ktoré využili Peter Tekel a Adrián Záhora. Novoťania sa však v 37. min opäť dostali do vedenia. Po priamom kope a aj vďaka zaváhaniu súperovho brankára rozvlnil po tretíkrát hosťujúcu sieť Erik Jašica.

