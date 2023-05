Antónia sa nebojí sadnúť za volant autobusu ani do kabíny rušňa

Hlúpe poznámky chlapov si už nevšíma.

NOVOŤ. Antónia Vlčáková z Novote bola do svojich 37 rokov podobná ako ostatné Slovenky. Vyučená elektrotechnička mala tri deti a pracovala na rôznych pracovných pozíciách vo fabrikách. Všetko sa zmenilo v roku 2011, keď manžel, ktorý podnikal v autobusovej doprave, nemohol zohnať vodiča.

„Prišiel a povedal, prihlásil som ťa na vodičák na autobus, zajtra máš prvú jazdu,“ hovorí Novoťanka. „Katastrofa, povedala som si. Na dvore som autobus občas potiahla, ale nevedela som si predstaviť, že budem voziť ľudí.“

Posielajú ju ku hrncom

Obavy Antónie Vlčákovej sa potvrdili hneď na prvej jazde na nákladnom aute, pretože kto chce jazdiť na autobuse, musí mať aj vodičský preukaz skupiny C. „Po štyroch hodinách jazdy som prišla domov unavená a zas-pala na dve hodiny. Keď som vstala, tak som manželovi povedala, že ma tam už v živote nedostane.“

Manžel zavolal inštruktorovi a spýtal sa, či ma má nechať doma pri hrncoch, alebo má pokračovať v kurze. „Vieš čo, mal som aj horších chlapov na prvý raz ako ona,“ povedal inštruktor a bolo rozhodnuté. Antónia nakoniec skúšky urobila.

Prvé jazdy absolvovala po dedine, vozila ľudí do kostola. Postupne začala jazdiť po celom Slovensku aj do zahraničia, do Česka a Chorvátska.

S úsmevom na tvári opísala reakcie ľudí, nastupujúcich do autobusu. Mnohých prekvapí žena za volantom. „Hlavne muži majú poznámky typu, čo tá tam robí, nech ide doma krútiť varechou ku hrncom a podobne. Jeden povedal, že on do autobusu s vodičkou nenastúpi. Povedala som, že ani ja by som nenastúpila.“