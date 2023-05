Aj MY ideme zbierať dobré kilometre, pridajte sa k nám

Na jeden deň pôjdeme s chatárom na jeho ceste okolo celej Oravy.

ORAVA. Chatár Miroslav Benian má za sebou tretí deň z dobrodružnej cesty okolo Oravy. Počas nej chce prejsť tristokilometrový okruh po oravských kopcoch za desať dní. Za každý prejdený kilometer daruje charitatívnym organizáciám jedno euro, volá ich preto DOBROkilometre.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Chatár už v nohách približne 94 kilometrov. Dnes prespí v Oravskej Lesnej a odtiaľ zajtra ráno vyráža až Pod Rozsutec.

Aj MY ideme zbierať DOBROkilometre. K Mirovi Benianovi sa redakcia MY Orava pridá v 9. deň, čiže v piatok 26. mája. Zatiaľ sme traja, šéfredaktorka Lucia Šmigovská, redaktorka Dorota Mikulášová a športový redaktor Tomáš Ferenčík. Stretneme sa o 7.30 h pri Múzeu oravskej dediny, odkiaľ pôjdeme do Oravíc a cez Skorušinu do Zábiedova. Trasu dlhú približne 21 kilometrov zdieľame nižšie. Dobrokilometre okolo Oravy tak podporíme sumou 63 eur.

Nenechajte nás v tom samých a pridajte sa k nám. Radosť z pomoci a pohybu tak môžeme spoločne ešte niekoľkonásobne zväčšiť.

Ak vám nevyhovuje náš termín, chatár vás k sebe pozýva ktorýkoľvek iný deň až do budúcej soboty, teda 27. mája. DOBROkilometre si však viete zbierať aj po vlastnej trase, alebo môžete dobročinným organizáciám pomôcť len tak, ráta sa všetko. Odmenou vám môžu byť reporty a fotky zo všetkých dní, ktoré Miroslav Benian pridáva na facebookovu stránku Útulňa pod Magurkou.