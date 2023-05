Vonku nevyhrali od septembra, dočkali sa až v úplne poslednom zápase sezóny

Dolný Kubín v Trebišove dvakrát prehrával.

Dolný Kubín vycestoval na posledný zápas II. futbalovej ligy v sezóne 2022/2023 na ihrisko Trebišova. Duel si mohol užiť, keďže v minulom kole sa definitívne zachránil v súťaži.

II. liga

Trebišov – Dolný Kubín 2:3 (1:0)

Góly: 3. Kolesár (z 11 m) 64. vlastný – 52. Amobi, 67. Kolorédy, 84. Budinský

Trebišov išiel do vedenia už v tretej minúte. Center z pravej strany zastavil Machaj rukou a z bieleho bodu otvoril skóre zápasu Peter Kolesár. V ôsmej minúte sa do šance dostával Farský, no domáca obrana loptu upratala. O minútu zakončil hlavou vysoko nad bránu Amobi.

V 13. min sa po akcií Farského nepresadil ani Budinský. V 19. min sa mohol do šance dostať Machaj, no brankár bol pri lopte skôr. V 29. min sa dostali k slovu hráči Trebišova, keď po chybe v rozohrávke zakončovali vysoko. V 36. min prišla najväčšia šanca Dolného Kubína v prvom polčase. Farský výborne potiahol akciu po pravej strane, prihral Kolorédymu, ktorý približne z hranice šestnástky trafil brvno.

