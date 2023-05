Triedy dostali nové svetlá

Školu navštevuje päťsto detí, kedysi ich bolo skoro trojnásobne viac.

TVRDOŠIN. Základná škola Márie Medveckej má dnes viac ako 40 rokov. V priemere ju navštevuje približne 500 detí, v minulosti ich však bolo skoro trojnásobne viac.

Z ušetrených peňazí sa snažia každoročne školské priestory postupne rekonštruovať.

Pred troma rokmi začali s generálnou výmenou svetiel. Zo starých neónových lámp už veľa nesvietilo a mnohé tiež zatekali, menili ich tak za moderné a LED kazety, ktoré navyše prinesú aj nemalú úsporu.

„Z tried sme už postupne vyšli von na chodby a ostávajú nám dve posledné,“ hovorí riaditeľka Dagmar Šašková.

Popri výmene svetiel tiež znižovali stropy, stenám dali nový náter a v telocvični vymenili obklad.

Aktuálne ešte pracujú na dolnej klubovni, kde takisto vymenia lampy a dôjde aj k celkovej úprave priestoru.

Opravy vyšli školu na viac ako 50-tisíc eur. „Prerábkou nebol narušený chod školy, máme dostatok voľného miesta, kde sa žiaci mohli presťahovať.“

Do budúcna by chcela škola dať ešte do poriadku starú strešnú krytinu.

