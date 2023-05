Tréner Haspra oslavoval záchranu sám. Región Oravy si podľa neho druhú ligu zaslúži

Dolný Kubín si môže posledný zápas sezóny v Trebišove vychutnať bez nejakých starostí.

Radosť na tribúne pripomínala oslavy postupu do druhej ligy. MFK Dolný Kubín vyhral prekvapujúco posledný domáci zápas proti Tatranu Prešovu a definitívne sa zachránil v druhej lige.

Uľavilo sa viacerým a hlavne trénerovi Jánovi Hasprovi mladšiemu, ktorý prišiel s týmto cieľom do klubu pred jarnou časťou. „Bude to veľmi náročné, lebo druhá liga je veľmi kvalitná. V niektorých atribútoch ešte ťažšia ako prvá liga. Chceme sa s týmto problémom so cťou popasovať,“ povedal pre našu redakciu po svojom príchode.

Podarilo sa a futbaloví fanúšikovia na Orave sa môžu tešiť na druhú futbalovú ligu aj v ďalšom ročníku. O emóciách, jarnej časti i ďalšej budúcnosti v klube sme sa s trénerom Hasprom porozprávali.

Ako veľmi sa vám uľavilo po zápase s Prešovom?

Veľmi a myslím, že všetkým. Či už sú to hráči, funkcionári alebo fanúšikovia. Obdobie neistoty trvalo veľmi dlho. Stále nebol ten rozdiel taký, ktorý by nám zaručoval záchranu. Je to veľká úľava, bolo to veľmi ťažké obdobie. Prežili sme ho, preto panuje spokojnosť.

