Školu potrebujú zväčšiť o sedem tried

Pôrodnosť v Mútnom je na utešenej úrovni.

MÚTNE. Po rozšírení kapacity materskej školy a školskej jedálne, ktoré v Mútnom realizujú v súčasnosti, sa musí vedenie obce venovať aj rozšíreniu kapacity základnej školy. V dedine rastie počet detí takým tempom, že zo školy, v ktorej boli v každom ročníku dve triedy, sú už prvá dva ročníky trojtriedové.

„Vieme že z predškolskej triedy príde na jeseň 61 detí a pre nepotrebujeme tri triedy. Nemáme žiadnu voľnú, preto budeme musieť zrušiť jednu špecializovanú učebňu,“ povedala riaditeľka Jana Murínová, ktorá sa s kolegami stará o 417 žiakov.

Úvahu o dvojzmennosti a vyučovaní popoludní odmietla, pretože žiaci by boli úplne vyčlenení zo života školy, prišli by o záujmové krúžky, mali by problém s dopravou.

„Musíme rozšíriť školu o sedem tried, k tomu treba špeciálne učebne, šatne, kabinety a celé zázemie,“ povedal starosta Marián Murín.

Obec sa bude uchádzať o nenávratný príspevok, ktorý je na tieto účely určený. „Už teraz vieme, že vzhľadom na rozšírenie školskej jedálne a základnej školy, ktoré sú financované z jednej výzvy, nebude dostatok peňazí na tento účel a obec bude musia doplácať z vlastných zdrojov veľký balík peňazí,“ dodal starosta.