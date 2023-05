Nečakaná strata vedúcej Habovky, konkurenti sa dotiahli. Na jednom štadióne to bol gólový uragán (+FOTKY)

Najnižšia oravská súťaž sa opäť zdramatizovala v boji o dve postupové miestenky.

VIII. liga

Vitanová – Or. Lesná 0:1 (0:1)

Gól: 9. Jakub Tisoň

Vitanová privítala na svojom trávniku jedného z ašpirantov na postup. Hostia začali lepšie, no ich šance sa skončili buď blokom domácich obrancov alebo nepresným zakončením.

Oravskej Lesnej sa podarilo skórovať v 9. min, keď jeden z domácich obrancov odkopol loptu pred šestnástku len k Jakubovi Tisoňovi, ktorý ju nekompromisne zavesil do vinkľa.

ĎALEJ SA DOZVIETE: ako zaskočil Oravský Podzámok vedúcu Habovku,

aký krásny moment rozhodol zápas vo Veličnej,

prečo Oravské Veselé B tak vysoko vyhralo,

aké zaujímavé momenty sa odohrali v Lokci,

ktorí hráči sa dostali do zostavy kola.

Úvodná polhodina patrila hosťom, no potom prišli aj šance Vitanovej a tých do prestávky nebolo málo. Prvú veľkú príležitosť spálil Dominik Šimaľa, keď po odrazenej lopte z piatich metrov prestrelil bránu.

Potom sa do samostatného nájazdu dostal Marek Kyseľ, no súperov brankár jeho tvrdú strelu zneškodnil. Najväčšiu šancu však mal Patrik Karas, ktorý po centri z pravej strany hlavičkoval z 11 metrov len do brankára a gól nepadol ani z následnej dorážky.

