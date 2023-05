Bobrov chytil víťaznú vlnu, prebudila sa aj Jasenica. Tvrdošín sa hanbí za výkon

V piatej lige hrali tri oravské kluby vonku. Doma sa predstavil iba jeden.

V. liga Sever

Čierne – Zubrohlava 0:0

Hralo sa na ťažkom teréne, keďže celý zápas silno pršalo. Prvý polčas bol zo strany Zubrohlavy dobrý. Vychádzali nám veci, ktoré sme si povedali. Skóre mohol otvoriť Tomáš Trabalík hlavou a potom aj Jakub Václav. Oboch vychytal brankár. Domáci mali za prvých 45 minút jednu krídelnú akciu, ale obrana si s ňou poradila.

Po zmene strán Zubrohlava začala dobre, no potom sa dostala pod domáci tlak. Trval asi 20 minút. Našťastie, z neho gólovo nezapršalo. Skvelými zákrokmi nás podržal brankár Adam Jendrol.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na opačnej strane mohol potom udrieť Tomáš Trabalík. Išiel sám na brankára, ale ten predvádzal tiež výborný výkon. Za hostí mohla v bráne skončiť ešte krížna strela Jakuba Václava alebo únik Lukáša Lešňovského. Nestalo sa. Domáci to potom skúšali ešte nakopávanými loptami, ale dobre fungujúca defenzíva sa už nedala zaskočiť.

Remíza je spravodlivá. Hráči Zubrohlavy predviedli dobrý kolektívny výkon, vyšperkovaný brankárom Jendrolom. Ivan Trabalík

HOSTIA: Jendrol – Tomaštík, M. Čiernik, Bednár, Lešňovský, Svetlák, M. Čiernik, Ferenčík, Václav, Trabalík, Daňa (66. Snovák)

ŽK: L. Tomaštík, Marián Čiernik, J. Václav

Or. Jasenica – Z. Poruba 2:0 (1:0)

Góly: 29. S. Ratičák, 52. J. Prielomek

Oravská Jasenica chcela konečne na jar zvíťaziť. Domáci začali opatrne, nechceli sa bezhlavo hrnúť do útoku. Útočili hlavne po brejkových situáciách. Jedna taká Oravskej Jasenici vyšla v 29. min, kedy center z pravej strany poslal do siete Samuel Ratičák – 1:0. Závažná Poruba útočila hlavne nakopávanými loptami, ktoré domáca obrana hravo vyriešila. Náznaky šancí videli diváci na oboch stranách, ale žiadna vážnejšia gólovka neprišla.

Po zmene strán Oravská Jasenica pridala rýchlo druhý gól. Zdenko Kaprálik vyviezol loptu do útoku, prihral Samuelovi Ratičákovi, ktorý mu loptu vrátil. Kaprálik prihral pred prázdnu bránu a Jakub Prielomek nemal problém zvýšiť na 2:0. Oravská Jasenica nechcela otvárať hru, hrala zo zabezpečenej obrany. V domácom drese nastúpilo niekoľko hráčov so zdravotnými problémami. Samuel Ratičák mohol zvýšiť na rozdiel triedy. Obhodil si brankára, no do prázdnej brány trafil tyčku. Závažná Poruba mohla v 88. min znížiť na 2:1. Strela z priameho kopu z hranice šestnástky, našťastie, letela mimo domácej brány. Oravská Jasenica si pripísala prvé jarné víťazstvo nad Závažnou Porubou v pomere 2:0. Dušan Kaprálik

DOMÁCI: Filip Žofaj – Michal Polák, Z. Kaprálik, A. Jamrich, A. Hvoľka, Patrik Žofaj (60. Martin Hvolka, 77. Michal Hvolka), Š. Verníček (82. Matej Polák), J. Prielomek, Stanislav Polák, A. Hojo, S. Ratičák