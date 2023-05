Dorastenci sa ešte viac priblížili k prvému titulu

Dolnokubínsky klub skončil minulý rok druhý.

Dorastenecké družstvo z klubu H.I.T.S Vzpieranie Dolný Kubín sa výrazne priblížilo k prvému titulu. Po prvom kole ovládlo aj to druhé a na čele priebežného poradia už má náskok 259 sinclair bodov pred druhou TJ Tatran Krásno nad Kysucou.

Vzhľadom k tomu, že už ostáva iba finálové kolo, vyzerá to všetko veľmi sľubne. Navyše sa uskutoční v Dolnom Kubíne (25. novembra). „Je to dosť výrazný náskok, no nesmieme aj tak nič podceniť,“ hovorí predseda dolnokubínskeho klubu Tomáš Chovanec.

