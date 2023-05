Druhá liga ostáva na Orave. Dolný Kubín sa zachránil (+OHLASY A FOTKY)

Oravský klub oslavoval na domácom ihrisku v predposlednom kole.

Futbalisti MFK Dynamo Dolný Kubín zvíťazili v zápase 29. kola na domácom štadióne nad FC Tatran Prešov 2:1 (2:0). Vďaka tejto výhre sa Dolnokubínčania udržali v druhej najvyššej futbalovej súťaži.

II. liga

MFK Dynamo Dolný Kubín – FC Tatran Prešov 2:1 (2:0)

Góly: 28. Jackuliak, 44. Farský – 68. Andrić

Zápas začal veľkým náporom Prešova. Už v prvej minúte musel po nebezpečnej strele zasahovať brankár Vajs. V šiestej minúte domáci brankár končekmi prstov vyrazil na roh loptu smerujúcu pod brvno. Po štvrť hodine strela Prešovčanov z diaľky zatriasla žrďou domácej brány.

Potom sa konečne začali osmeľovať aj domáci. V 23. min strelu Kolorédyho vyrazil brankár Kuchynskyi na roh. Z následného protiútoku východniari opäť trafili konštrukciu domácej brány. V 26. min Machaj zakončil dravý prienik strelou len do bočnej siete. O dve minúty neskôr sa už domáci dočkali. Opäť to bol Machaj, kto potiahol loptu po ľavej strane. Našiel prihrávkou Jackuliaka a ten krížnou strelou otvoril skóre zápasu.

V 33. minúte si opäť výborne postavil tyčky. Strela azda z tridsiatich piatich či štyridsiatich metrov skončila na brvne. V 41. min mali Prešovčania ďalšiu šancu. Zakončenie z blízka mierilo mimo domácej brány. V 44. min prišiel druhý gólový úder Dolného Kubína. Jakub Luka vyviezol loptu z obrany až pred bránu Šarišanov. Prihral Samuelovi Farskému, ktorý strelou k tyči zvýšil na 2:0. Po zmene strán tlak Prešova narastal. V 48. min vyrazil Vajs strelu pred seba a obrana ju odkopla do bezpečia. O dve minúty neskôr Vajs opäť vyrazil loptu pred seba a dorážka hosťujúceho útočníka mierila vedľa. V 53. min mohlo zahrmieť na opačnej strane, no hlavička Luku letela tesne vedľa. Obrana Dolného Kubína odolávala až do 68. min, kedy dostal prihrávku z ľavej strany Dragan Andrić a znížil na 2:1.

V 75. min mohol Dolný Kubín definitívne pochovať nádeje súpera. Zakončenie Lukáša Bieláka po rohu zastavilo brvno. Dolný Kubín v závere urputne bránil jednogólový náskok a vďaka víťazstvu si zachránil druholigovú príslušnosť aj v budúcej sezóne. Martin Gábor

Povedali po zápase

Tréner Jána Haspra: Emócie sú veľké. Naozaj perfektné. Sme veľmi radi, že sme dokázali zvládnuť veľmi ťažkú úlohu, ktorá pred nami stála – záchrana v druhej lige a sme nesmierne šťastní, že sa nám to podarilo. Myslím si, že to čo sa nám podarilo je najmä vďaka tomu akú partiu sme vytvorili v kabíne a celkovo v celom klube. Noc bude v Dolnom Kubíne veľmi dlhá a verím, že si užijeme a oslávime tento úspech. Po zápase som žartoval, že najbližší tréning bude vo štvrtok. Trochu som podľahol emóciám po zápase. Upravili sme to a tréning bude v pondelok.“