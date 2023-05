Namiesto starej budovy má stáť kultúrny dom

V jarných mesiacoch obec búrala nebezpečnú stavbu.

ZUBROHAVA. Pod obecným úradom v Zubrohlave hneď vedľa hlavnej cesty dlhé roky stál neobývaný rodinný dom, miestni mu nepovedali inak než Sivoňovka. Časom začal chátrať, krytina ohrozovala dopravu a priestor sa stal nebezpečný aj pre mládež, ktorá si tam vytvorila miesto na večerné stretávanie.

„Nemôžeme si dovoliť, aby sa niekomu niečo stalo, preto sme pristúpili k jeho zbúraniu,“ vysvetlil starosta Lukáš Remeš.

Väčšina prác je k dnešnému dňu hotová, z domu už ostali len zvyšky stavby. Obec preto rozhlasom vyhlásila, že komu sa drevený materiál zíde, môže si poň prísť. „Možno by sa nám z pár častí podarilo vytvoriť lavičky, ale inak to už využiť nedokážeme, radšej aspoň v ťažkej dobe pomôžeme miestnym.“

Na voľnej ploche by časom starosta chcel postaviť kultúrny dom. Starý má už viac ako polstoročie, dedine kapacitne nestačí a vysoká je aj jeho spotreba. „Je to beh na dlhú trať, no radi by sme sa uchádzali o peniaze v rôznych výzvach, sme pomerne veľká obec a ľudia si zaslúžia dôstojný priestor na podujatia.“

