Kam vyraziť na Orave do 14. mája

PODUJATIA

Kurz základov šitia

Kurz šitia pre dospelých - začiatočníkov.

ST 10. 5. o 17.00 h

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko

Klub výšivky a ručných prác

Tvorivé klubové stretnutie pre seniorov.

ŠT 11. 5. o 13.30 h

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko

Štúrov Zvolen

Regionálne kolo celoslovenskej súťaže v rétorike.

ŠT 11. 5.

Námestovo, Dom kultúry, knižnica

Kniha Oravy 2022

Vyhodnotenie regionálnej súťaže.

ŠT 11. 5. o 16.00 h

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Vesmír očami detí

Vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien v okrese Dolný Kubín.

PI 12. 5. o 16.00 h

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko

Každá generácia má svoj vlastný čas

Vernisáž výstavy fotografií, ktoré zachytávajú podstatu poľského folklóru.

PI 12. 5. o 17.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Námestovské hudobné slávnosti

XXV. ročník medzinárodného festivalu sakrálnej zborovej tvorby.

PI - NE 12. - 14. 5.

Námestovo, Kostol sv. Šimona a Júdu

Míľa pre mamu

Oslava Dňa matiek. Program: Sranda Banda, vystúpenie CVČ Maják, ZŠ a MŠ, cirkusový workshop, sokoliari, hasiči, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, skákacie hrady, workshopy pre deti, maskot Marshall.

SO 13. 5. od 10.00 h

Námestovo, amfiteáter na Nábreží

Noc múzeí a galérií

Príjemný večer s vystavujúcimi autormi Martinom Augustínom, Marcelou, Viliamom a Leou Loviškovcami a kurátorom obidvoch výstav Ľudovítom Petránskym. Od 14.00 do 17.00 h budú pripravené tvorivé aktivity k aktuálnym výstavám pre rodiny s deťmi.

SO 13. 5. od 14.00 do 22.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria

Keď odfúkne lokomotíva

Otvorenie sezóny na Oravskej lesnej železnici.

NE 14. 5. od 12.30 h

Oravská Lesná, Tanečník

Maminy na výjazde

Prosecco, módna prehliadka, veľa zaujímavých a inšpiratívnych ľudí z rôznych oblastí.

NE 14. 5. o 15.00 h

Dolný Kubín, MsKS

TURISTICKÉ AKCIE

KST Orava Dolný Kubín: Ľubochnianskou dolinou

Cykloturistika, dĺžka trasy cca 95 km. Trasa: Kúria - Ľubochňa - Ľubochnianska dolina a späť do Ľubochne. Cesta späť (s prestávkou na ľubochnianskom námestí) je v troch variantoch: cestou do Dolného Kubína, cestou do Kraľovian a odtiaľ vlakom do Dolného Kubína, cestou cez Švošov do Komjatnej a odtiaľ poľnou cestou cez vrch Lopata do Žaškova a ďalej cez Gäceľ do Dolného Kubína.

NE 14. 5. o 8.30 h

Dolný Kubín, Kúria

KST Nižná: 65 kilometrov okolo Oravskej priehrady

Cyklotúra, trasa: Nižná – Trstená – Jablonka – Bobrov – Námestovo – Tvrdošín – Nižná.

NE 14. 5. o 10.00 h

Nižná, autobusová stanica

Zmena vyhradená, sledujte weby organizátorov.

KINÁ, PREMIETANIE FILMOV

Pápežov exorcista

ŠT 11. 5. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Deti Nagana

PI 12. 5. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

NE 14. 5. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Strážcovia galaxie 3

SO 13. 5. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

Myška Pattie: Na vlnách dobrodružstva

NE 14. 5. o 16.00 h

Trstená, kino Mier

Mia a ja vo filme

NE 14. 5. o 16.00 h

Námestovo, kino Kultúra

MÚZEÁ

Oravský hrad

PO - PI 9.00 - 15.00 h, SO - NE 9.00 - 16.00 h

Oravský Podzámok

Oravská lesná železnica

PO - NE 9.30 - 17.00 h

Oravská Lesná

Múzeum oravskej dediny

UT – NE 8.00 – 15.30 h

Zuberec-Brestová

Slanický ostrov umenia

SO - NE 29. - 30. 4. od 9.00 do 16.30 h

Oravská priehrada, Slanická osada, prístav č. 2

Čaplovičova knižnica

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE len vopred ohlásené skupiny

Dolný Kubín

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

Florinov dom

Pamätná izba T. H. Florina, básnika, publicistu, diplomata a osvetového pracovníka.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

VÝSTAVY

Marcela Viliam Lea Loviškovci: S tromi medzi stromami

Výstava akademických sochárov Marcely a Viliama Loviškovcov. Dcéra Lea, fotografka, prináša do inštalácie médium fotografie.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Veľká výstavná sieň

Martin Augustín: Zrkadlo duše

Tri dekády výtvarnej tvorby a života výtvarníka Martina Augustína, ktorý nie je len maliarom, kresliarom, či grafikom, ale aj ilustrátorom.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Malá výstavná sieň

Kristína Rambousek: Herbár imaginácií

Autorka sa zaoberá vzťahom medzi krajinou a ľudskou podstatou.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Edukačný kabinet - Koridor

Vytesané do plátna

183. výstava prezentuje diela Milana Bartoňa.

Tvrdošín, Art galéria Schürger

Lásky našich dejateľov

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín, Florinov dom

Všeličo od A po Z

Výstava fotografií Viery Remkovej.

PO - NE od 7.30 do 15.30 h

Dolný Kubín, MsKS, výstavná sieň

Vesmír očami detí

38. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, organizátor Oravské kultúrne stredisko a Hvezdáreň Hurbanovo.

PO - NE v čase otváracích hodín

Trstená, Dom kultúry

Námestovo, Dom kultúr

Fotografia inak

Výstava fotografií Márie Šimovej.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Stromy a my

Výstava fotografií prihlásených do 3. ročníka súťaže.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica