V Zázrivej ukázali celému Slovensku, že šípkarske podujatia sa dajú robiť na lepšej úrovni

Po roku od vzniku klubu sa organizoval v oravskej obci veľký turnaj.

Šípkarsky klub Zázrivá vznikol v polovičke apríla minulého roka a svoju činnosť vykonáva v budove bývalej materskej škôlky (športcentrum Zázrivá). Iniciátorom založenia klubu bol Igor Otruba, ktorý sa šípkam venuje viac ako tri roky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Začínali v autodielni

Prvé počiatky súťaženia v šípkach začali v autodielni, kde si všimli kamaráti a zákazníci terč s časom. Zbudilo to ich záujem o hru, hráči pribúdali, až to vyústilo do nápadu založenia klubu v Zázrivej. Jedným z nich bol aj starosta obce Matúš Mních a na základe týchto priateľských stretnutí pri hádzaní šípok na terč, vznikla myšlienka potreby väčších priestorov pre hranie. Z občasného hrania sa časom stalo hobby, ktoré sme povýšili na vyššiu úroveň založením šípkarskeho klubu. V krátkom čase sa nám podarilo zariadiť ponúknuté nevyužité priestory obce, kde mame momentálne 11 terčov. Z toho jeden je priamo napojený na verejný youtube live stream.

Postupne sme zintenzívňovali tréningy až sa naša komunita rozrástla a momentálne máme členskú základňu 20 aktívnych hráčov. Aktuálne máme založené občianske združenie, ktorým sme na prvej ustanovujúcej členskej schôdzi v septembri 2022 zvolili vedenie a požiadali Združenie šípkarskych oddielov o zaregistrovanie do organizácie zväzu.