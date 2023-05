Kam vyraziť na Orave do 8. mája

Nájdite si čas na voľný čas. Prehľad podujatí na najbližšie obdobie.

PODUJATIA

Čaj o tretej

Stretnutie radnice so seniormi.

ST 3. 5. o 15.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Večerná škola kresby

ST 3. 5. od 17.00 h

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko

Zázrivská inverzia

Komorný festival outdooru a prírody. Diskusie, prezentácie, workshopy, filmy, hudba, yoga, lezenie na stienke a mnoho iného.

SO - PO 6. - 8. 5.

Zázrivá

Cimbal Brothers a Čarovné ostrohy

Hudobno-tanečná show.

NE 7. 5. o 18.00 h

Námestovo, Dom kultúry

TURISTICKÁ AKCIA

KST Orava Dolný Kubín: Kubínska polstovka

Pešia turistika. Trasa povedie po červenej turistickej značke ku Kaplnke sv. Vendelína, odtiaľ hrebeňom až do Malatinej. Ďalej cez Lúčanské lúky popod Choč

do Danielovca. Pokračujeme do Jasenovej, Komjatnej, Žaškova a Dolného Kubína.

Trasu je možné ukončiť každých 10 km trasy a vrátiť sa pešo, alebo autobusom.

NE 7. 5. o 7.00 h

Dolný Kubín, pred nemocnicou

KINÁ, PREMIETANIE FILMOV

Moc

ŠT 4. 5. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

Strážcovia galaxie 3

ŠT 4. 5. o 18.00 h

PI 5. 5. o 19.00 h

SO 6. 5. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

PI 5. 5. o 19.00 h

SO 6. 5. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

Mia a ja vo filme

PI 5. 5. o 17.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Yuku a himalájsky kvet

NE 7. 5. o 16.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Super Mario Bros. vo filme

NE 7. 5. o 16.00 h

Trstená, kino Mier

Veľryba

NE 7. 5. o 18.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Možno poviem áno

NE 7. 5. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

MÚZEÁ

Oravský hrad

PO - PI 9.00 - 15.00 h, SO - NE 9.00 - 16.00 h

Oravský Podzámok

Oravská lesná železnica

PO - NE 9.30 - 17.00 h

Oravská Lesná

Múzeum oravskej dediny

UT – NE 8.00 – 15.30 h

Zuberec-Brestová

Slanický ostrov umenia

SO - NE 29. - 30. 4. od 9.00 do 16.30 h

Oravská priehrada, Slanická osada, prístav č. 2

Čaplovičova knižnica

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE len vopred ohlásené skupiny

Dolný Kubín

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

Florinov dom

Pamätná izba T. H. Florina, básnika, publicistu, diplomata a osvetového pracovníka.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

VÝSTAVY

Marcela Viliam Lea Loviškovci: S tromi medzi stromami

Výstava akademických sochárov Marcely a Viliama Loviškovcov. Dcéra Lea, fotografka, prináša do inštalácie médium fotografie.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Veľká výstavná sieň

Martin Augustín: Zrkadlo duše

Tri dekády výtvarnej tvorby a života výtvarníka Martina Augustína, ktorý nie je len maliarom, kresliarom, či grafikom, ale aj ilustrátorom.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Malá výstavná sieň

Kristína Rambousek: Herbár imaginácií

Autorka sa zaoberá vzťahom medzi krajinou a ľudskou podstatou.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Edukačný kabinet - Koridor

Srbské umenie z Kovačice

182. výstava prezentuje diela 17 insitných umelcov.

Tvrdošín, Art galéria Schürger

Lásky našich dejateľov

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín, Florinov dom

Všeličo od A po Z

Výstava fotografií Viery Remkovej.

PO - NE od 7.30 do 15.30 h

Dolný Kubín, MsKS, výstavná sieň

Vesmír očami detí

38. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, organizátor Oravské kultúrne stredisko a Hvezdáreň Hurbanovo.

PO - NE v čase otváracích hodín

Trstená, Dom kultúry

Námestovo, Dom kultúry

Fotografia inak

Výstava fotografií Márie Šimovej.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Stromy a my

Výstava fotografií prihlásených do 3. ročníka súťaže.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica