Nový tréner Klina zažil víťaznú premiéru, Babín oslavoval prvú jarnú výhru (+FOTO)

Na troch štadiónoch najvyššej oravskej súťaže to bola poriadna gólová divočina.

VII. liga

Sedem Námestovo – Zuberec 8:0 (4:0)

Góly: 19. Vnučák (z 11m), 36. Polák, 38. Šípka (z 11 m), 40. Pindura, 60. a 84. Jendroľ (1 z 11 m), 70. a 74. Trabalík

Ak súper nemá loptu, nemôže streliť gól. Takýto prístup zvolili v zápase domáci hráči, ktorí Zubercu nepožičali loptu ani na chvíľu. Množstvo krátkych nahrávok a vydarené kombinácie zdobili ich hru.

V strede poľa všetko orchestroval Šípka a viackrát ponúkol spoluhráčov do zakončenia. V 19. min sa z hĺbky poľa vybral na výlet, obišiel troch protihráčov, v šestnástke bol faulovaný, no a jedenástku už Vnučák bezpečne premenil.

ĎALEJ SA DOZVIETE: kto sa stal novým trénerom Klina a ako sa mu vydaril prvý zápas,

aké paradoxy priniesol zápas v Leštinách,

ako sa zrodilo prvé jarné víťazstvo Babina,

čo sa gólostroj to predviedol líder,

aký obrat sa podaril Novoti,

aké momenty priniesol zápas Or. B. Potoka a Brezovice,

ktorí hráči sa dostali do zostavy kola.

Do 35. min mal štyri veľké šance rýchlonohý Masiarik, no pred bránou hostí mu chýbal pokoj v zakončení. Ako na to mu ukázal Polák, keď ho v šestnástke našiel v 36. min Pindura.

Obrana hostí si nevedela dať rady s Masiarikovými únikmi po pravej strane a bola z toho ďalšia penalta. No a keď Pindura zakrútil rohový kop až do bránky, z pohľadu hostí to bolo veľmi nelichotivé skóre 4:0.

