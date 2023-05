Dedina bude dvakrát väčšia

Tento týždeň odovzdávajú prvé pozemky.

ČIMHOVÁ. Obec má aktuálne 670 obyvateľov. Podľa štatistiky si stabilný počet držia už desať rokov a väčšina Čimhovčanov v dedine aj naďalej ostáva.

Už dlhé roky je však problémom nedostatok stavebných plôch, aj preto obec pred ôsmimi rokmi spustila pozemkové úpravy na skoro 60 hektároch zeme.

S prvou lokalitou finišujú, odovzdávať 130 pozemkov plánujú už tento týždeň. Druhý obvod by chceli ukončiť na jeseň tohto roku, vznikne 160 nových stavebných plôch. Na poslednej, najväčšej časti ešte stále pracujú, do budúcna by však mala poskytnúť ďalších 250 pozemkov.