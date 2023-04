Keď začínal tancovať, dievčatám hovoril, že je futbalista

V marci malo premiéru jeho prvé celovečerné baletné predstavenie.

NIŽNÁ. Peter Dedinský o sebe hovorí, že od detstva bol šoumen a pred ľuďmi sa vôbec nehanbil. Dokonca si pamätá, ako ho mama nútila robiť pred kamarátmi premety aj šnúry. „A tak niet divu, že som skončil vo folklórnom súbore Oravanček,“ hovorí.

Postupne sa však z folkloristu stal tanečník klasického tanca. Aby z platu umelca uživil rodinu, mal naraz aj štyri práce a okrem viacerých úrazov má za sebou aj množstvo úsmevných zážitkov. „S kolegami sme si robili aj zlovestné žartíky, do suspenzorov sme si dávali chilli papričky a do tašiek pridávali závažia,“ hovorí s úsmevom.

V roku 2017 umelec svoju profesionálnu kariéru ukončil a po 12 rokoch odišiel z baletného súboru Slovenského národného divadla (SND). Svoje odchod vysvetľuje tým, že nechcel žiť vo svete, kde umelec veľa neznamená.

Dnes sa už cíti oveľa lepšie ako režisér a choreograf než tanečník. Pred mesiacom malo premiéru jeho prvé celovečerné predstavenie Anna Karenina od ruského spisovateľa Leva Nikolajevič Tolstoja.

Ako sa z Oravca stane tanečník?

Hoci dnes už 25 rokov žijem mimo Oravy, čo je väčšina môjho života, považujem sa za originálneho Nižňana. Obaja rodičia totiž pochádzajú z Nižnej, jeden z vyšného a druhý z nižného konca. Nepochádzam z umeleckej rodiny, babka zo strany otca síce tancovala a spievala, ale ďalej sa v tom nijak neangažovala.

Od detstva som bol šoumen a vôbec som sa nehanbil. Mamina odo mňa vždy chcela, aby som ukázal jej kamarátom mlynské kolá, šnúru či premet. Čoskoro som začal chodiť do miestneho súboru Oravanček, ktorý fungoval popri Oravane. Práve tam som sa dostal k tancu, pravidelne som vystupoval a okolie vo mne videlo talent.

Približne v desiatich rokoch prišla do základnej školy ponuka nastúpiť na osemročné tanečné konzervatórium Evy Jaczovej do Bratislavy a triedna učiteľka sa ma opýtala, či by som to nechcel skúsiť, keďže vo mne vidí potenciál. Rodičia mi dali dva týždne na rozhodnutie, nijak ma nenútili ani neodhovárali a ja som na to kývol.

Keď som bola mladšia a tiež som sa rozhodovala, ktorým smerom sa môj život uberie, odradila ma stará mama, ktorá mi povedala, že byť umelcom, hercom či tanečníkom, nie je poriadne zamestnanie.

Mal som šťastie, že ma od začiatku okolie podporovalo. Keďže sú obaja rodičia z Oravy a predtým o inom svete poriadne ani nevedeli, mysleli si, že ako umelec budem viac zarábať aj sa mať lepšie. Žiaľ, mýlili sa.

Kým moji rovesníci cestovali domov vlakmi či autobusmi, ja som šiel luxusne autom. Môj otec bol len v prvom ročníku na otočku autom v Bratislave päťdesiatkrát, častokrát cestoval späť v noci, aby mohol ísť na druhý deň do práce. Takisto vypomáhal starý otec či rôzni rodinní známi.

V piatom ročníku som sa dostal na stredoškolský internát a v izbe mi zo stien padala omietka. Mne to bolo jedno, ale rodičia šli za riaditeľkou s tým, že nechcú, aby som v takej izbe spával. Nakoniec sami zafinancovali opravu.