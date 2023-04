Basketbalisti postúpili na finálový turnaj z prvého miesta, bude sa konať v Dolnom Kubíne

V poslednom zápase základnej časti išlo o veľa.

Biele kone Dolný Kubín odohrali posledný zápas dlhodobej časti II. ligy skupiny východ, ktorý mal príchuť boja o prvú priečku a zároveň o miesto vo finálovom turnaji. Na Oravu pricestovalo družstvo Slávia Hvar Sports Resort B. Stretol sa tak druhý a tretí tím tabuľky.

„Oba kolektívy si uvedomovali, o čo vlastne hrajú, a tomu aj zodpovedal priebeh zápasu,“ hovorí domáci tréner Milan Staš. „V prvom polčase sa striedali vo vedení, ale ani jedno družstvo si nevybudovalo väčší náskok. Druhý polčas sľuboval slušný basketbal vo vysokom tempe a to sa naplnilo. O výsledok sa bojovalo do konca zápasu. Nakoniec boli spokojnejšie domáce Biele kone. V druhej polovici zápasu si dokázali vybudovať dvojciferný náskok a ten udržať až do konca zápasu. Aj keď musíme priznať, že hráči Slávie bojovali do úplného záveru.“

Týmto víťazstvom si družstvo BK Dolný Kubín vybojovalo v dlhodobej časti prvé miesto, z ktorého postupuje do finálového turnaja. Bude sa konať v sobotu 28. a nedeľu 29. apríla v Dolnom Kubíne. Oravskí basketbalisti nastúpia na prvý zápas v sobotu o 17.30 h. Príďte ich povzbudiť.

II. liga skupina Východ

BK Dolný Kubín – Slávia Hvar Sports Resort B 74:62 (19:16,19:22,19:15,17:9)

Zostava a body: Lehotský 31, Uhričík 13, Škorupa 10, Florek 8, Majher 4, Matis 2, Staš 2, Kušnier 2, Pavkovček 2, Dubovský a Marcinek nebodovali.