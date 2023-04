O termíne dostavby úseku R3 na Orave diaľničiari mlčia, dielo sa predraží

Zhotoviteľ sa mal vyhrážať odchodom zo stavby.

TRDOŠÍN. Už pár mesiacov panuje nesúlad medzi termínmi ukončenia výstavby tretieho úseku R3 na Orave pri Tvrdošíne.

Podľa zmluvy mala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) 4,4-kilometrový úsek dostavať v júni 2023. Už začiatkom tohto roka však tvrdošínska radnica informovala, že to potrvá do konca tohto roka.

Podľa primátora Tvrdošína Ivana Šaška mali zdržanie spôsobiť problémy s prekládkou plynovodu ešte na samom začiatku.

Hoci informácie viacerí spochybňovali, koncom marca diaľničiari zverejnili nový termín, tretí zo siedmich úsekov na rýchlostnej ceste R3 v regióne Oravy by mali predbežne dokončiť na jeseň.

Argumentovali tvrdšou horninou, na ktorej odťaženie budú musieť použiť vrtnotrhacie práce, pričom budú potrebovať aj pyrotechnický prieskum.

Aspoň do konca roka

Tvrdošínsky primátor je v kontakte s diaľničnou spoločnosťou aj stavbármi. Už dnes však hovorí aj o ďalšom možnom predĺžení.

„Keby to bol aspoň koniec tohto roka, je to super, ak to ale ukončia v prvých mesiacoch roka 2024, musíme to rešpektovať, nič iné nám neostáva.“