Obec Kraľovany, vstupnú bránu na Oravu, navrhujú priradiť ku Liptovu.

Domáci obyvatelia sa považujú za Oravcov, Liptákmi nechcú byť.

KRAĽOVANY. Nedávno z ministerstva vnútra unikol dokument, podľa ktorého sa od roku 2021 pripravuje nové územné členenie.

Najdôležitejšími zmenami, ktoré okamžite vyvolali vlnu nevôle, patrí zníženie počtu okresov zo súčasných 79 na 46, mnohým zástupcom samospráv sa nepáči aj zníženie počtu krajov z ôsmich na štyri.

Okrem toho by vznikli takzvané subregióny so spádovými obcami. V nich by sídlili obecné úrady. Podľa návrhu by ich bolo 118, v súčasnosti sú v každom meste a obci a tých je na Slovensku 2927.

Sme Oravci

Podľa návrhu sa zmeny Oravy takmer nedotknú. Jedinou by malo byť priradenie Kraľovian na Liptov. Dedina so 428 obyvateľmi je pritom všade prezentovaná ako vstupná brána na Oravu.

„Čokoľvek by som teraz k tomu povedal, by bolo predčasné, lebo vôbec nevieme, čo by to prinieslo, ako by sa nás to dotklo,“ povedal starosta Ľuboš Palovič. Obavy má z toho, ako by to zvládli úrady a čo by to znamenalo pre obyvateľov.

„To je riadna somarina. Z historického pohľadu sme jednoznačne Oravci a lepšie je patriť k Dolnému Kubínu, aj keď je rovnako vzdialený ako Ružomberok,“ myslí si Jaroslav Babušiak.