Kam vyraziť na Orave do 30. apríla

Nájdite si čas na voľný čas. Prehľad podujatí na najbližšie obdobie.

PODUJATIA

Koncert žiakov SZUŠ Fernezová

Predstavia sa žiaci hudobného a tanečného odboru z Námestova, Oravskej Lesnej, Novoti, Zákamenného, Rabče, Sihelného a Zubrohlavy. Výtvarný odbor pripravil výstavu prác.

PO 24. 4. o 17.00 h

Námestovo, Dom kultúry

Zaži Akadémiu

Zážitkový seminár spojený s charakterovým vzdelávaním v praxi vedie Miroslava Duranková, riaditeľka Akadémie veľkých diel.

UT 25. 4. o 13.00 h

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Aprílové Eko v kulturáku

Premietanie filmu Šanca prežiť o Záchrannej stanici pre zranené živočíchy v Zázrivej, diskusia so zakladateľom a záchranárom Metodom Macekom.

ST 26. 4. o 10.00 h

Námestovo, Dom kultúry

Vandrovanie Oravou

Tvorivá dielňa a workshop so zameraním na tradičné remeslo: bábka. Organizátor: Oravské kultúrne stredisko.

ST 26. 4.

Čimhová, ZŠ

Beseda so spisovateľom Antonom Laučekom

Anton Lauček je významný slovenský spisovateľ, vysokoškolský pedagóg, autor takmer troch desiatok kníh v oblasti krásnej literatúry a odbornej literatúry.

ST 26. 4. o 16.00 h

Námestovo, Mestská knižnica

Juraj Hnilica - akusticky

Koncert speváka Juraja Hnilicu. Najznámejšie piesne predstaví v akustickom prevedení.

ST 26. 4. o 19.00 h

Námestovo, Dom kultúry

Vesmír očami detí

Vernisáž výstavy s odovzdávaním cien výtvarnej súťaže.

PI 28. 4.

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko

Jarný jarmok

Jarmočníkom zahrajú na ľudovú nôtu DFS Lokčan z Lokce, FS Jelešňa z Hladovky a Nižnianska muzička z Nižnej.

PI 28. 4.

Námestovo, Hviezdoslavovo námestie

Stavanie mája

PI 28. 4. o 10.00 h

Dolný Kubín, pred MSKS

Triple Jump

Jazzovo hip-hopový koncert obohatený o masterclass.

PI 28. 4. od 16.30 h

Kaštieľ Kubínyi, Vyšný Kubín

dNO: Hra na Boha

Najoceňovanejšie ochotnícke divadlo roku 2022 prvýkrát v Dolnom Kubíne. Hra na Boha čerpá námet zo skutočných udalostí, ktoré sa odohrali v námestovskom kostole v roku 1960.

PI 28. 4. o 20.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Thurzove slávnosti

Odomykanie hradu do letnej sezóny. Bohatý kultúrny program, v nedeľu historický sprievod obcou a sv. omša v Kaplnke sv. Michala.

SO 29. 4. od 13.00 do 17.00 h

NE 30. 4. od 12.00 do 17.00 h

Oravský Podzámok

Urban Training Kari Traa

Jedinečný tréning pre ženy v centre mesta so skúsenými inštruktorkami. Je navrhnutý tak, aby ho zvládla každá žena.

SO 29. 4. o 16.00 h

Námestovo, predajňa D-Šport

Stavanie mája

Majáles in memoriam Imricha Jatyela v réžii námestovských dobrovoľných hasičov.

NE 30. 4. od 14.00 h

Námestovo, Námestie Antona Bernoláka pri Špulke

Oravské spevácke zbory 2023

Prehliadka evanjelických a. v. zborov a speváckych hudobných skupín. Súčasťou podujatia je téma Martin Luther a hudba.

NE 30. 4. o 15.00 h

Kraľovany, evanjelický a. v. kostol

Goralská nedeľa

14. ročník tradičného folklórneho podujatia spojený so stavaním mája.

NE 30. 4. od 16.00 h

Suchá Hora, KD

TURISTICKÁ AKCIA

KST Orava Dolný Kubín: 61. Výstup na Šíp

Pešia turistika Dierová - Šíp - Žaškov, 12 km, 4,5 hodiny. Odchod vlaku 7.01 z Dolného Kubína do Dierovej. Výstupom na Šíp turisti štartujú letnú sezónu.

NE 30. 4.

Dolný Kubín

Zmena vyhradená, sledujte web organizátora.

KINÁ, PREMIETANIE FILMOV

Ako som sa naučila lietať

ŠT 27. 4. o 17.00 h

Námestovo, kino Kultúra

SO 29. 4. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

Myška a medveď na cestách

PI 28. 4. o 17.00 h

NE 30. 4. o 16.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Sisu

PI 28. 4. o 19.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Trstená, kino Mier

Mafia Mamma

SO 29. 4. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Mia a ja vo filme

NE 30. 4. o 16.00 h

Trstená, kino Mier

Dolný Kubín, MsKS

Moc

NE 30. 4. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Želanie k narodeninám

NE 30. 4. o 18.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Chlapec z neba

NE 30. 4. o 19.00

Trstená, kino Mier

MÚZEÁ

Oravský hrad

SO - NE 9.00 - 17.00 h

Oravský Podzámok

Oravská lesná železnica

SO - NE 9.30 - 17.00 h

Oravská Lesná

Múzeum oravskej dediny

UT – NE 8.00 – 15.30 h

Zuberec-Brestová

Slanický ostrov umenia

SO - NE 29. - 30. 4. od 9.00 do 16.30 h

Oravská priehrada, Slanická osada, prístav č. 2

Čaplovičova knižnica

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE len vopred ohlásené skupiny

Dolný Kubín

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

Florinov dom

Pamätná izba T. H. Florina, básnika, publicistu, diplomata a osvetového pracovníka.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

VÝSTAVY

Marcela Viliam Lea Loviškovci: S tromi medzi stromami

Výstava akademických sochárov Marcely a Viliama Loviškovcov. Dcéra Lea, fotografka, prináša do inštalácie médium fotografie.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Veľká výstavná sieň

Martin Augustín: Zrkadlo duše

Tri dekády výtvarnej tvorby a života výtvarníka Martina Augustína, ktorý nie je len maliarom, kresliarom, či grafikom, ale aj ilustrátorom.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Malá výstavná sieň

Kristína Rambousek: Herbár imaginácií

Autorka sa zaoberá vzťahom medzi krajinou a ľudskou podstatou.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Edukačný kabinet - Koridor

Srbské umenie z Kovačice

182. výstava prezentuje diela 17 insitných umelcov.

Tvrdošín, Art galéria Schürger

Ján Brodňanský

Výstava venovaná fotografovi, jaskyniarovi, divadelníkovi a dokumentátorovi Oravy. Autori: Vladislav Mikula, Peter Tomáň, Martin Chmelík.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín, Florinov dom

Všeličo od A po Z

Výstava fotografií Viery Remkovej.

PO - NE od 7.30 do 15.30 h

Dolný Kubín, MsKS, výstavná sieň

Výtvarné spektrum

Výstavná prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby regiónu Orava.

PO - PI v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko

Luka Brase

Výstava úspešného slovenského výtvarníka.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Mária Šimová

Výstava fotografií.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Stromy a my

Výstava fotografií prihlásených do 3. ročníka súťaže.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica