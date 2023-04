Florbalistka Ferenčíková ukončila hráčsku kariéru, rozlúčila sa ako šampiónka

Florbalu venovala veľkú časť svojho života.

Denisa Ferenčíková z Tvrdošína sa stala v českom ženskom florbale absolútnou rekordérkou. Žiadna hráčka nemá viac účastí v Superfinále, ktoré v tomto formáte rozhoduje o novom majstrovi tejto krajiny. Pre hráčku z Oravy to bola siedma účasť a mohla pridať piaty titul, čím by sa s ďalšou Slovenkou Michaelou Šponiarovou vyrovnali bývalej spoluhráčke Veronike Třineckej.

Po finále ostala opuchnutá pera

Denisa Ferenčíková viedla družstvo 1. SC Tempish Vítkovice v pozícii kapitánky. Ich finálovým súperom bola FBC Ostrava. Čisto ostravský súboj prilákal do pražskej O2 Arény rekordný počet 10 122 divákov. „Bolo to neskutočné,“ hovorí Oravčanka. „Odohrala som už veľa zápasov, ale takú vysokú návštevu som ešte nezažila. Na rozcvičke to ešte tak nevypadalo. Keď sa však po hymne rozsvietila hala, bola som fakt milo prekvapená koľko ľudí si našlo cestu na náš zápas.“

Superfinále vyzeralo dve tretiny jednoznačne. Keď Vítkovice zvýšili v 43. min na 5:1, zdalo sa byť rozhodnuté. Piatemu gólu prechádzal faul práve na Ferenčíkovú, ktorá dostala hokejkou do tváre a súperka putovala na trestnú lavicu. „Takýto faul sa občas vo florbale stane. Našťastie, ma nezasiahla do oka, ale len do úst a mohla som pokračovať ďalej v hre. Ostala mi len trošku opuchnutá pera.“

