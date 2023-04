Jed otrávil v rybníkoch tisíce pstruhov, dostal sa aj do potoka

Dve tony rýb neskončili na tanieri ale v kafilérii.

ZÁKAMENNÉ. Milan Beňuš začal s chovom rýb v roku 2003, do minulého týždňa mal v šiestich rybníkoch približne 15-tisíc pstruhov dúhových rôznej veľkosti.

V priebehu niekoľkých hodín prišiel takmer o celú svoju dlhoročnú prácu. Dôvodom bola zatiaľ neznáma látka, ktorá sa dostala do vody, zabila približne dve tony pstruha dúhového, škodu odhadli na 26-tisíc eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Niekto vylial do rigolu pesticídy

Beňuš zistil, že sa niečo deje, keď sa večer pozrel na kamery, ktoré snímali rybníky. „Už bolo neskoro, väčšina rýb bola mŕtva. Keď som si spätne pozrel záznam, našiel som presný čas, kedy sa jed dostal do vody v rybníkoch. Pstruhy začali vyskakovať, snažili sa dostať z jedovatého prostredia preč.“

Keby to zistil včas, dokázal by zastaviť prítok vody z potoka Zasihlianka, ktorý rybníky napája, možno by ich zachránil. Neznáma jedovatá látka zamorila chov, pravdepodobne sa dostala aj ďalej po prúde.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Sused zaútočil na babku kušou, spôsobil jej ťažké zranenia Čítajte

Do potoka Zasihlianka sa dostala nad rybníkmi. „Našli sme miesto pri našich budovách, kde niekto vylial pesticídy do rigolu vedľa cesty, bolo to tam cítiť. Odtiaľ sa po daždi dostali do potoka,“ povedal František Poleta, vedúci výrobno technického úseku Lesy SR š. p., odštepný závod Tatry so sídlom v Liptovskom Hrádku.