Slovenská basketbalistka: Občas sa ráno sa cítim, že robím bojový šport

Alexandra Buknová je kapitánkou Ružomberka a členkou reprezentácie.

Basketbal nepatrí na Orave medzi športy, v ktorom by nám vyrastali nejaké hviezdy. Alexandra Buknová z Oravskej Poruby patrí medzi svetlé výnimky. Aktuálne kapitánka MBK Ružomberok chcela ísť pôvodne na hokej, no športový osud to zariadil inak a v tomto prípade aj veľmi dobre.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tréner Ján Pleva: Druhá liga išla kvalitou výrazne hore, už to nie je hobby súťaž Čítajte

S basketbalom začínala v Dolnom Kubíne, neskôr prešla do Ružomberka. Jednu sezónu si zahrala aj v Nemecku, potom v Banskej Bystrici, aby sa znovu vrátila pod Čebrať. Výborné výkony v slovenskej extralige jej otvorili dvere aj do ženskej reprezentácie, s ktorou sa vo februári tešila z postupu na majstrovstvá Európy.

Ako dieťa bola Alexandra veľký živel. Okrem basketbalu zvládla na základnej škole ukončiť aj hudobnú umeleckú školu na husliach.

Na všetky tieto témy sme sa s 23-ročnou basketbalistkou porozprávali.

Prečo ste chceli byť práve hokejistkou?

Mala som veľmi rada tento šport, pretože môj brat ho vtedy hrával. Tento šport mám stále veľmi rada a ešte viac sa ísť niekedy pozrieť aj na zápas. Verím však, že všetko je tak, ako má byť. Aj keď som mala v pláne ísť raz ako malá na prvý hokejový tréning, teraz viem, že z nejakého dôvodu sa tak nestalo a o pár rokov som začala hrať basketbal, ktorý hrám dodnes a som za to vďačná.

ĎALEJ SA DOZVIETE: čo podľa Alexandry Buknovej rozhodlo o postupe Slovenska na ME,

berie ako výhodu, že trénerom reprezentácie i v Ružomberku je ten istý človek,

musela ako nováčik robiť nejaký rituál,

ako hodnotí kapitolu v Nemecku,

prečo podľa nej Ružomberok vypadol poľahky v semifinálovej sérii proti Banskej Bystrici,

dokáže ako kapitánka zvýšiť hlas,

zahrá si aj teraz rada na husliach,

ľutuje, že po základnej škole nešla skôr na konzervatórium.

Čím si vás získal basketbal?

Najradšej mám fakt, že je to tímový šport. Je však aj veľmi náročný na rozmýšľanie a vyžaduje si sústredenie. Taktiež je veľmi kontaktný.

Aj keď viem, že všeobecná mienka o basketbale je, že sa ledva môžem niekoho dotknúť. Rada by som to vyvrátila.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mám na sebe neustále veľa modrín a som doslovne dobitá. Občas, keď ráno vstávam z postele, mám pocit, že robím bojový šport. Ale aj tak ma to veľmi baví a napĺňa.