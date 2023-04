Bežec z Chlebníc vyhral v Turčianskej Štiavničke o neuveriteľnú jednu sekundu

O víťazovi sa rozhodovalo v záverečných metroch.

TURIEC. Oravskí bežci nám robia od začiatku roka veľkú radosť. Uplynulý víkend zažiaril Pavol Bakoš z Chlebníc, ktorý si otestoval formu na 29. ročníku Behu oslobodenia Turčianskej Štiavničky. „Pred štartom bolo ideálne počasie na beh, príjemná teplota i vzduch. Na rozcvičke som mal všelijaký pocit, čo ma čaká na desaťkilometrovej trati.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bežecký víkend v Bratislave prilákal aj veľa Oravcov. Viacerí predviedli fantastické výkony Čítajte

Po pár metroch od štartu začalo nepríjemne pršať, ale podmienky mali bežci všetci rovnaké. Oravčan od úvodu ťahal čelo pelotónu, no na druhom kilometri prišlo stúpanie a o vedenie prišiel. „Chalan bol do kopca veľmi šikovný, snažil som sa ho držať čo najviac. Vedel som, že kopec bude moja slabina, ale ak to nevzdám, príde aj môj čas. Pri tom daždi bol terén veľmi náročný, skôr na techniku a opatrnosť.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Martin Blahušiak z Fatra outdoor team bol priebežne prvý až do posledného kilometra. Prišiel asfalt, čo Pavlovi Bakošovi sedelo lepšie a začal ho doťahovať. „Asi päťsto metrov pred cieľom som ho dobehol a začal rovnomerný súboj. Tempo bolo vysoké 3:08/km. Mal som ešte dostatok energie zrýchliť a získať prvé miesto.“

Rozdiel v cieli predstavoval neuveriteľnú jednu sekundu. „Aj keď podmienky boli náročné, hodnotím to ako super akciu i beh. Viem, že sa tam ešte vrátim. Všetkým bežcom, ktorí to zvládli a dostali odvahu odbehnúť náročný terén, gratulujem,“ uzavrel Pavol Bakoš.

Súvisiaci článok