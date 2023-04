Habovka šťastne vyhrala, Vitanovú ťahal navrátilec a veľké gratulácie jubilantovi do Lokce

Najnižšia oravská súťaž priniesla veľký šláger v Sihelnom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pribiš, Oravský Biely Potok a Leštiny sa bavili, Klin záchranil remízu v posledných sekundách (+FOTO) Čítajte

VIII. liga

Vitanová – Or. Veselé B 0:1 (0:0)

Gól: 80. M. Kocúr

Domáci si už pred zápasom uvedomovali, že ich čaká náročný súper, u ktorého prehrali v jesennej časti 2:7. Oravské Veselé od úvodu potvrdzovalo svoju kvalitu. Hostia režírovali prvý polčas a hrali vo vysokom tempe. Ich kombinačnú hru však brzdil ťažký terén.

Najväčšiu šancu mal záložník Michal Stašák, ktorý sa pred šestnástkou dostal k odrazenej lopte. Vystrelil z prvej a opečiatkoval ľavú žrď domácej brány. Vitanová mala v úvodnej štyridsaťpäťminútovke len jednu pološancu, keď center Matúša Obrtáča poslal Marek Kyseľ hlavičkou nad brvno.

ĎALEJ SA DOZVIETE: Ako vydrelo Oravské Veselé B napokon víťazstvo vo Vitanovej?

Prečo podľa Milana Juriga vyhrala Habovka šťastne v Lomnej?

Aké zaujímavé momenty priniesol šláger kola v Sihelnom?

Kto oslávil majstrovským zápasom päťdesiatku v Lokci?

Aký je menoslov hráčov kola?

Hostia po zmene strán z tempa ubrali, vďaka čomu Vitanová zlepšila svoju hru. V dobrom svetle sa ukázal Gabriel Karas, ktorý si obliekol vitanovský dres po troch rokoch. A bol to práve on, kto po hodine hry potiahol loptu po pravej strane, zbavil sa súperovho obrancu a do samostatného nájazdu vysunul Mareka Kyseľa.

www.mytipujeme.sk

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou