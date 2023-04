Rabča sa opäť priblížila viac k záchrane, Trstená vyhral aj druhý jarný duel (+FOTO)

Na pôdu lídra súťaže cestovali futbalisti Liesku.

VI. liga skupina B

Dlhá nad Oravou – Likavka 1:2 (1:0)

Góly: 39. F. Šimánek – 54. Pindura, 80. Volf

V Dlhej sa hral veľmi dôležitý zápas a domáci do neho vstúpili aktívne. Už v prvých 15 minútach mohli viesť 3:0, no Šimánek z blízka prestrelil, hlavička Kožienku dopadla podobne a nepochodil ani Staš. Likavka sa v prvom polčase dostávala do šancí len sporadicky, no vždy nebezpečne.

Dlhá sa dočkala gólu, keď sa po výbornom nábehu presadil Šimánek. Domáci aj naďalej dominovali a skóre mohli zvýšiť po šanciach Staša a výborných únikoch po krídlach.

Lenže, finálna prihrávka Matysa, Šimánka ani Kuvu nenašla spoluhráča. Pri lepšom prevedení mohla Dlhá prvý polčas vyhrať 5:0. Likavka pohrozila tesne pred prestávkou. Kopala tri rohové kopy za sebou a každý bol veľmi nebezpečný.

