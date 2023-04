Simona Chomisteková a Vladimír Černák získali doma zlatý hetrik

Bedmintonový klub Sport Pleasure Dolný Kubín má za sebou jeden z najúspešnejších turnajov.

Druhý z troch celoslovenských turnajov v bedmintone GRAND PRIX A pre hráčov do 11 rokov sa konal v priestoroch ZŠ Janka Matúšku. V Dolnom Kubíne sme hostili 59 malých bedmintonistov z jedenástich klubov (BO Nižná, BK Nitra, BKR Púchov, KPŠ Košice, SOKOL Ilava, Spoje Bratislava, AS Trenčín, BC Prešov, KGB Rožňava, AC UNIZA Žilina a SP Dolný Kubín).

Turnaj sa začal už tradične zmiešanou štvorhrou. Dvadsaťtri párov bojovalo o medailové umiestnenie. Medzi najlepšie štyri páry sa napokon prebojovali dva páry SP Dolný Kubín, Simona Chomisteková a Vladimír Černák ako nasadené jednotky a Nina Bečková s Patrikom Marettom ako nasadené osmičky. Medzi štvorkou bola aj Paulína Briššová, ktorá tvorila pár s hráčom Mariánom Telepkom z KBC Košice.

Do finále sa bez straty setu nakoniec pozreli Simonka s Vladkom, ktorí si zahrali proti hráčom z BKR Púchov. Po jednoznačnom výsledku 21:7, 21:5 sa zaslúžene dolnokubínsky klub tešil z prvého zlata a tiež z dvojitého bronzu.

Vo dvojhrách bol postup hráčov Chomistekovej a Černáka veľmi podobný ako v mixoch. Do finále sa hladko dostali bez straty setu. Vo finále si Vladko Černák zahral proti hráčovi BKR Púchov. Výsledok bol opäť jednoznačný, 21:4, 21:8 pre Vladka. Simonka Chomisteková v prvom sete nezaváhala a s prehľadom ho vyhrala. Horšie to bolo so setom druhým, v ktorom súperka z BKR Púchov bojovala ako o život, a narobila Simonke nemalé starosti. Nakoniec Simona zápas vyhrala 21:7, 22:20 a spolu s Vladkom sa tešili z ďalšieho zlata. Neboli to ale jediní hráči SP Dolný Kubín, ktorí odviedli výbornú prácu vo dvojhre. Na 3. mieste sa umiestnili Ninka Bečková a Paulínka Briššová. Dvojhru výborne zvládli aj ostatní dolnokubínski hráči.

Na záver sa hrali štvorhry dievčenské aj chlapčenské. Na túto disciplínu sa hráči ZŠ Janka Matúšku pripravovali obzvlášť dôsledne. Skoro dva mesiace pravidelne trénovali párovky a verili sme, že ich herný prejav bude omnoho lepší ako na prvom turnaji. Oba naše najlepšie páry, chlapci aj dievčatá, prehrali vo finále.

V chlapčenskom pavúku sme mali v hre tri páry, v dievčenskom pavúku párov osem. Všetci naši hráči zahrali výborné zápasy plné bojovnosti a krásnych výmen. Najďalej sa dostali z chlapcov Vladimír Černák a Patrik Maretta, ktorí nestratili ani set a celú súťaž vyhrali, keď porazili pár z Púchova a Košíc 21:16, 21:12. Vo štvorke dievčat sme mali dva páry. Do semifinále sa prebojovali Paulínka Briššová s Timkou Hlinkovou a Simonka Chomisteková s Ninkou Bečkovou. Víťazom sa po jednoznačnom výkone stal pár Chomisteková a Bečková. Dievčatá vyhrali nad hráčkami BKR Púchov a Sokol Ivala v dvoch setoch 21:5, 21:6. Po štvorhrách sme sa tešili nielen z ďalších dvoch prvenstiev, ale aj z krásneho tretieho miesta.

GPA U11 bol pre bedmintonový klub Sport Pleasure jedným z najúspešnejších turnajov. Dvaja naši hráči Simona Chomisteková a Vladimír Černák získali zlatý hetrik. To ale nie je pre nás to najpodstatnejšie. Najviac nás potešilo to, že všetci naši zverenci podali úžasné výkony, každý z našich bedmintonistov sa zlepšil a bolo to vidieť v každom jednom zápase, ktorý odohrali.

