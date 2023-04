V Maďarsku zažiarili, najbližšie budú chcieť zopakovať prvenstvo z majstrovstiev Slovenska

KASprof Security bul team Orava sa zúčastnil kvalitného podujatia.

V marci sa konal 17. ročník prestížnej súťaže Junior Armwrestling Visegrad GP, tentokrát hostilo podujatie Maďarsko. Súťaž je známa svojím vysokým štandardom a inak tomu nebolo ani teraz. Krásne ceny, hladký priebeh zápasov, online prenos, všetko na špičkovej úrovni.

Za KASprof Security bul team Orava sa predstavili za stolíkom pretekári Dominika Barošová, Denisa Barošová, Adriána Vojtečková, Sofia Srogoňová, Imrich Holma, Jakub Kozák, Adam Gavalda a Štefan Bernaťák.

Zlato na obe ruky v kategórii juniorky do 21 rokov a vo váhovej skupine nad 60 kg si vybojovala Dominika Barošová.

„S výkonom som bola spokojná, ale bola by som radšej, keby nás bolo v kategórii viac. Na ľavú ruku som mala súperku len jednu Maďarku a na pravú Maďarku a Slovenku. Zápasy neboli ťažké, i keď v kvalifikácii som prehrala na fauly. Vo finále som to musela otáčať, ale žiadny problém to nebol. Celkovo som spokojná a darilo sa všetkým Slovákom, čoho dôkazom je aj druhé miesto v umiestnení krajín hneď za Maďarskom.“

V kategórii dievčatá do 18 rokov a do 55 kg reprezentovala klub Adriana Vojtečková. „Tešila som a pripravovala na túto súťaž dlhšie, o čom svedčí aj medaila, ktorú som si vybojovala. Zápasy som mala bez komplikácií a súperky boli milé ako vždy. Budem mať na čo spomínať.“

Spokojný po súťaži bol aj predseda a tréner klubu Peter Kasan. „Vychovávame veľmi kvalitnú juniorskú generáciu, o čom svedčí aj medailový zisk (6x zlato, 3x striebro 2x bronz) z medzinárodnej súťaže Junior Visegrad GP. Chcem poďakovať maďarskej asociácii za profesionálne zvládnutú súťaž a našim športovcom za vzornú a kvalitnú reprezentáciu.“

Oravský klub najbližšie čaká výzva v podobe majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutočnia 14. a 15. apríla v Revúcej. KASprof Security bul team Orava bude obhajovať prvenstvo z minulého roka.

