Oravskí hutníci predávajú so stratou, cenami ich valcuje zahraničná konkurencia

Vo fabrike v Širokej obnovili výrobu ferozliatin.

ŠIROKÁ. Vysoké ceny elektriny zapríčinili úplne zastavenie výroby ferozliatin v závode OFZ v Širokej v júli minulého roka. Podnik prepustil tri štvrtiny z približne 420 zamestnancov.

Výrobu v OFZ obnovili po desiatich mesiacoch, 1. apríla, ale len na jednej elektrickej oblúkovej peci.

„Robíme to najmä preto, aby sme nestratili všetkých odberateľov, pretože za dobu odstávky sme prišli o dve tretiny z nich,“ povedal generálny riaditeľ Branislav Klocok. „Ak by sme výrobu nespustili teraz, do troch mesiacov by sme prišli aj o zostávajúcich.“

Dodal, že získať späť týchto zákazníkov je veľmi ťažké. Prirovnal to ku vzťahu medzi dvoma ľuďmi „Ak vám niekto iný preberie priateľku, je vysoký predpoklad že sa k vám už nikdy nevráti“

Strácajú konkurencieschopnosť

Branislav Klocok poukázal, že vinou neschopnosti našej vlády pomôcť slovenským podnikateľom v oblasti cien energií rýchlo a efektívne, francúzske, nemecké, rakúske a nórske firmy preberajú zákazníkov slovenských firiem, lebo majú nižšie náklady.

Podľa šéfa oravských hutníkov sa to netýka len hutníctva, ale viacerých odvetví. Tvrdí, že situácia je takmer nevratná a zanechá trvalé stopy na východoeurópskej ale hlavne slovenskej, ekonomike.

„Naše podniky nie sú dnes konkurencieschopné ani na vlastnom trhu a to bude znamenať významný problém. Bude trvať možno päť až sedem rokov, kým sa situácia dá do normálu, no niektoré odvetvia sa nespamätajú nikdy.“